Accademia Italiana della cucina: custodi delle tradizioni culinarie, alla ricerca di menù e prodotti del territorio

A Roma il presidente dell’Accademia Italiana della Cucina Paolo Petroni ha incontrato alla Farnesina il Consigliere d’Ambasciata Antonello De Riu, console d’Italia ad Hong Kong, che lo ha ringraziato per l’impegno del sodalizio nell’internalizzazione della cucina italiana.

Tra i punti nodali dell’incontro la valorizzazione del patrimonio enogastronomico nazionale, finalità principe della fondazione creata nel 1953 a Milano da Orio Vergani e riconosciuta nel 2003 quale "Istituzione Culturale" della Repubblica Italiana.

Allineata sull’obiettivo a livello locale, la delegazione di Cuneo, Saluzzo, Bra (oltre 30 anni sul territorio, una trentina di iscritti) che sta programmando il calendario di incontri conviviali e iniziative.

Afferma il delegato Ermanno Mauro “La nostra cucina è la memoria e la ricchezza del territorio, tradizioni, gesti, culti e civiltà della tavola da salvaguardare.Quest’anno l’ idea è quella di approfondire la conoscenza di prodotti tipici, declinati in menù dedicati. Vogliamo continuare ad essere custodi della nostra storia culinaria".

Abbiamo iniziato con il tema della cena ecumenica 2019 "La pasta fresca e ripiena" che ci ha condotto d’ obbligo a Roddino all’ Osteria da Gemma, simbolo delle osterie di Langhe.

Al centro del secondo incontro, a gennaio, c’è stata un’eccellenza unica: il tartufo, in piatti proposti dalla storica trattoria la Speranza di Farigliano, un riferimento per tutti gli appassionati della buona cucina, quindi per noi".

In questo locale un cuoco della val Grana Maurizio Quaranta e sua moglie Sabrina, di origine romana, rivisitano con creatività la tradizione gastronomica piemontese, senza togliere l’identità dei piatti e facendo incetta di consensi da parte di chi li degusta.

Come per la sequenza di piatti concordati con il simposiarca della conviviale della Delegazione della Granda, Claudio Paolazzo, sindaco di Somano.

Il prossimo incontro degli accademici, il 22 febbraio, sarà a Cuneo ai “Due Grappoli”. Il simposiarca Ferruccio Franza, in accordo con i titolari ha inserito nel menù alcuni prodotti tipici del territorio: le acciughe "della valle Maira", il Castelmagno della valle Grana, il risotto, le mele, le nocciole, le pere e anche il baccalà. "Si perché nei tempi passati, questo piatto dominava sulle mense povere del territorio".