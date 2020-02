Bra, grande partecipazione all’Associazione Albedo per la presentazione del libro “Quel che resta di un benzinaio” di Pino Berrino

C’erano le lire e, per chi non era figlio di papà, erano pure poche. Roba di mance della nonna o frutto di lavoretti al distributore di famiglia, che venivano poi usate per divertirsi, andando a ballare al Diamant o scegliendo una gita in Val Varaita.

Le lire non ci sono più e alcuni di quei graffiti nemmeno. Eppure la felicità di quei momenti è rimasta intatta nell’animo dello scrittore braidese Pino Berrino. Tanta gente è andata al circolo Albedo ad ascoltarlo e lui gli ha lasciato un pezzo di cuore. Erano i posti che si frequentavano in centro a Bra negli anni ‘60, i regni dei sogni da teenager, la storia di un grande amore e di gare in sella ad un bolide di motocross. Niente a che vedere con oggi…

La serata di giovedì 6 febbraio è stata l’amarcord in un’epoca a dir poco indimenticabile, congelata nel volume “Quel che resta di un benzinaio” in cui sono raccolte innumerevoli testimonianze del passato braidese. “ Per concretizzare una mole così ampia di informazioni, è stato fatto un lavoro certosino di memoria, durato circa 15 mesi, il tempo di gestazione dell’opera”. Ha detto Pino Berrino, presentato alla platea dalla segretaria dell’Associazione Culturale Albedo, Agata Comandè.

A dialogare con l’autore è stata Silvia Gullino, curatrice del Caffè Letterario, in un clima impreziosito dagli interventi del presidente del Consiglio Comunale di Bra, Fabio Bailo, che ha elogiato il lavoro delle donne Albedo, di Maria Milazzo, che ha sollevato più di una curiosità e del poeta Bernardo Negro, che ha apprezzato la capacità dell’autore di riuscire a tenere le fila di più storie in una. In “Quel che resta di un benzinaio”, Pino Berrino ci presenta la sua vita attraverso una carrellata di suggestioni anni ‘60 e ‘70, mette a conoscenza delle sue scelte, fa incontrare le persone che hanno avuto un peso nella sua esistenza, ricreando un legame così forte con le caratteristiche dei luoghi, che è quasi impossibile staccarsene.

In questo senso, Berrino ha confessato al pubblico i suoi luoghi del cuore: il viale della Madonna dei Fiori e la piazzetta davanti all’Ospedale Santo Spirito, dove è cresciuto e ha giocato da piccolo ed ora è tornato da adulto con una nuova coscienza, con le proprie speranze e con il sogno di comunicare emozioni. Lo sa bene “Cetta” Ingrassia, moglie dell’autore, che ha preso parte all’incontro, toccata dalla sensibilità di un percorso documentato e autentico, che ha riproposto in chiave storica uno stile di vita mai dimenticato.

Convinti applausi in particolare declinati sullo sfondo della lettura di alcuni passi del testo enunciati da Flavia Barberis, presidente dell’Albedo, che ha riportato gli animi sulle strade e negli angoli più iconici di Bra. Impossibile, ovviamente, non riproporre la colonna sonora di quei momenti d’oro, che ha reso l’idea di quante cose siano successe in quegli anni, facendo riaffiorare ricordi perduti.

A coronare un sogno amarcord ad occhi aperti, i contributi filmati di Marco Panero hanno riportato indietro le lancette a quei favolosi anni ‘60. Gli anni all’insegna dei Beatles, Easy Ryder, Rolling Stones, mentre un uomo sbarcò sulla Luna e la gente si preparava a dare il benvenuto agli anni ‘70, gli anni della libertà, degli hyppies e della musica pop.

Tanti ricordi hanno ripreso vigore, scena dopo scena, pagina dopo pagina, per un caleidoscopio di colori e sfumature di un viaggio andata e ritorno nel mondo delle giacche squadrate e dei dolcevita. Senza dubbio, una bellissima occasione che ha permesso ai più grandi di riassaporare quei frangenti di magia e preso per mano i più giovani a scoprire veri e propri pezzi di storia della vita braidese.

In questa operazione “oggi contro ieri”, ha segnato un punto a favore dei nostri tempi la diretta Facebook dell’evento, trasmesso da Enrico Sunda sul Gruppo “Bra di tutto di più”, consentendo alle persone a casa di seguire in contemporanea l’incontro. In rete o nell’accogliente salotto di piazza Roma, non importa. Qui, il 1960 sembrava l’altro ieri.