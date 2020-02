Bra: il Comune mette all’asta sette auto, due moto e un’Ape Piaggio

Il Comune di Bra ha deciso di mettere in vendita alcuni veicoli non più utilizzati dagli uffici comunali. Si tratta di sette auto (sei Fiat Panda, una Fiat Scudo ), due moto (Guzzi 750) ed un’Ape Piaggio, che nel corso del tempo sono stati sostituiti o non più utilizzati.

La vendita sarà effettuata con il metodo dell’asta pubblica, che si svolgerà il 10 marzo 2020. Chi vorrà aggiudicarsi i beni, battuti in singoli lotti, dovrà presentare un’offerta in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 12 del 6 marzo.

Tutti i dettagli relativi ai mezzi messi all’asta e alle modalità con cui questa si svolgerà – oltre ai moduli da compilare per prendervi parte – sono pubblicati sul sito del Comune . Le persone interessate avranno la possibilità di visionare i mezzi, che verranno venduti secondo la formula del “visto e piaciuto”. Pezzo forte dei beni in vendita, sono alcuni dei mezzi utilizzati nel recente passato dal corpo di Polizia municipale: in particolare, due Moto Guzzi 750 e una Fiat Panda 4x4. Peraltro, gli acquirenti si impegnano ad eliminare scritte ed allestimenti presenti sui veicoli.

Maggiori informazioni chiamando l’Ufficio Economato allo 0172-438228 oppure scrivendo all’indirizzo economato@comune.bra.cn.it.