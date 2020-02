Da oggi la passerella ciclopedonale sul torrente Colla a Boves sarà il "Ponte 10 febbraio" (FOTO)

Da oggi, sabato 8 febbraio, la passerella ciclopedonale sul torrente Colla a Boves sarà il "Ponte 10 febbraio". In occasione delle celebrazioni per il “Giorno del Ricordo” questa mattina si è tenuta la cerimonia di intitolazione, in ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli istriani.

La Repubblica infatti riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Il ponte attraversa il torrente Colla, nei pressi di via Peveragno, lungo la provinciale 21.

A scoprire la targa la bovesana Maria Grazia Rugginelli, figlia di un'esule istriana.

Alla cerimonia era presente il sindaco Maurizio Paoletti con la Giunta e molti amministratori del territorio.