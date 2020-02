Gagliasso (Lega): "PD e M5S chiudono distaccamenti della Polstrada, il 50% sono in Piemonte, anche nel cuneese"

"Tra i tanti distaccamenti che, se confermato dal Ministero dell’Interno, verranno chiusi c’è anche quello di Ceva. È inammissibile perdere un distaccamento così essenziale.

Poco meno di un anno fa la Lega garantì la continuità e l’eventuale potenziamento nel territorio del cebano. Con il ritorno del PD, e al loro guinzaglio il M5S, apprendiamo che per loro è più importante foraggiare il business dei migranti (con un recente incremento di fondi) piuttosto che investire sulla sicurezza dei cittadini del nostro Paese.

Il reparto di Ceva non andava chiuso un anno fa e sicuramente non va chiuso adesso.

Insieme al Governatore della Regione Piemonte, Cirio, è stato chiesto un incontro con il Ministro dell’interno. Noi della Lega vogliamo e lavoriamo per avere più sicurezza sul territorio e meno finanziamenti ai trafficanti di esseri umani".

Ecco quanto dichiara il consigliere regionale della Lega Matteo Gagliasso.