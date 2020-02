Gian Luca Boetti e i suoi trekking sulle Alpi ospiti del Cai di Fossano

Il terzo appuntamento della XXVI Edizione della Rassegna “Una finestra sulle montagne del mondo” organizzata dalla Sezione di Fossano del Club Alpino Italiano è previsto per lunedì 10 febbraio. Sarà presente un affermato fotografo e autore già noto al pubblico fossanese per le sue numerose presenze alle precedenti edizioni della Rassegna. Stiamo parlando di Gian Luca Boetti, uno dei più apprezzati fotografi piemontesi di viaggi, natura e montagna. Sebbene ancora giovanissimo, le sue fotografie illustravano già gli articoli di ALP, La rivista della Montagna, Oasis e Airone e oggi campeggiano su Bell’Italia, Meridiani Montagna e Itinerari. I suoi ormai numerosi libri di trekking hanno avuto l’onore di essere pubblicati in Francia da grandi editori quali Glenat e Hachette e poi ripubblicati in Italia per Feltrinelli e Gribaudo.

Il volume che Boetti presenterà a Fossano, dal titolo Trekking sulle Alpi di Torino, è un libro guida illustrato di 304 pagine con oltre 150 bellissime immagini, che Gian Luca Boetti ha pubblicato per i tipi di Versante Sud Edizioni, in quattro lingue e che fa parte della Collana Luoghi Verticali.

Questa guida propone alcuni dei trek più belli di breve e media percorrenza (dai 3 ai 7 giorni), da rifugio a rifugio, adatti alla maggior parte degli escursionisti che frequentano il Piemonte e le montagne di confine con la Francia.

Esclusi i grandi trekking di lunga percorrenza (come la GTA o la Via Alpina), l’autore ha individuato un ventaglio di proposte di trek, considerando i percorsi ufficiali esistenti, quelli creati o segnalati di recente, quelli storici e quelli che concorrono ad essere i migliori sulle montagne attorno a Torino. I dodici itinerari proposti sono percorribili con un vero trek di più giorni, con tappe in sequenza. Trekking sulle Alpi di Torino, sfruttando grandi immagini suggestive, si trasforma in un forte invito a praticare il trekking come forma di conoscenza, per appagare la curiosità e scoprire il territorio alle porte di casa. La rosa di proposte abbraccia l’arco geografico fra la Val Pellice, la Val Chisone, la Val Susa, la Valle di Bardonecchia, la Val Cenischia, le Valli di Lanzo, la Valle dell’Orco e la Valchiusella. Numerosi approfondimenti arricchiscono il libro. Ciascun percorso è descritto in tappe che costituiscono un piccolo invito à sé, anche solo per avvicinare la montagna, talvolta con una passeggiata di un paio d’ore. Grande cura viene inoltre data alle indicazioni pratiche che vengono sempre (come in tutti i suoi volumi) verificate di persona dall’autore.

Gian Luca Boetti presenterà a Fossano una multivisione di 35 minuti dedicata proprio alle proposte della sua guida. Le immagini illustrano una dozzina di trekking scelti dall’autore, tra i più rappresentativi dell’anfiteatro di montagne attorno a Torino, tra i quali il Tour dei Rifugi della Val Pellice, il Tour dell’Orsiera, il Tour del Monte Thabor, il Tour dei Re Magi, l’Alta Via della Val Susa, il Tour d’Ambin, il Tour del Rocciamelone e della Bessanese, l’Alta Via Reale del Gran Paradiso e il Trek delle incisioni rupestri della Valchiusella.

L’appuntamento con il fotodocumentario di Gian Luca Boetti e la presentazione del suo libro “Trekking sulle Alpi di Torino” è quindi per lunedì 10 febbraio presso la sede “P.G. Trigari” del Club Alpino Italiano in Via G. Falletti, 28 con inizio alle ore 21. L’ingresso è libero.