“La natura e il piccolo uomo”: a Busca la mostra di Fabrizio Oberti

Presso le prestigiose sale espositive di Casa Francotto in piazza Margherita 4, l’artista Fabrizio Oberti espone in una personale dal titolo “La natura e il piccolo uomo”, dal 15 febbraio (inaugurazione alle ore 17 con l’intervento dell’attrice Cinzia Mattei) al 1° marzo. La mostra fa parte di un progetto artistico itinerante, che vuole mettere in evidenza la piccolezza dell’uomo nei confronti della natura rappresentata da Oberti con colori intensi, materici e carichi di espressività, che vanno ad evidenziare la grandezza e la potenza dei fenomeni naturali. Tematica questa da sempre di grande attualità e confronto, in cui si analizza il difficile rapporto di convivenza e sopravvivenza che il mondo antropico mette in atto con il mondo naturale. Una quarantina di pezzi unici ad olio materico spatolato su vari supporti (tele, tavole, ceramiche…) e di varia dimensione, dai grandi formati alle “miniature” di recente esecuzione e con uno speciale su opere degli anni 2005 – 2007, in cui al decorativismo apparente dei paesaggi esposti, si affianca la concettualità del piccolo uomo e degli elementi antropici, che testimoniano la presenza umana su di un vasto territorio quale quello del nostro pianeta. Le tematiche proposte spaziano dalle classiche campagne fiorite, ai campi di grano, ai giardini strabordanti di fiori, alle marine….dipinte spesso in momenti particolari e suggestivi come ad esempio durante un temporale, una alba o un tramonto, avvolti da una luce a talvolta metafisica o addirittura surreale. Tutte opere dipinte con un modo di far pittura che si può definire postimpressionista; una pittura gestuale ed istintiva, dove il colore materico, plasmato e in alcuni casi quasi scolpito dalla spatola metallica, incontra immediatamente il supporto.

All’inaugurazione saranno presenti le autorità Comunali e la mostra sarà illustrata dagli esperti d’Arte Ivo Vigna e Valerio Santi. Casa Francotto è da parecchi anni, sede di importanti mostre di respiro internazionale, con la presenza di opere di artisti storicizzati e non, tra cui si ricordano: Antonio Carena, Lodola, Chagall, Dalì, Nespolo, Picasso, Rolfi.

La mostra sarà visitabile tutti i sabati dalle 15:30 alle 19:00 e tutte le domeniche dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Ingresso libero.