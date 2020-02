Rinnovo cariche per “Albapiù”, sodalizio commerciale di corso Langhe

Mercoledì 5 febbraio, presso la sala “Unesco” dell'Associazione Commercianti Albesi ha avuto luogo l’assemblea del Comitato di via “Albapiù – Corso Langhe” per il rinnovo del Consiglio direttivo.

Al termine dell'incontro, nel quale si sono affrontati i temi più stringenti per il commercio dell’area, sono stati eletti: presidente (riconfermato) Libero Siragusa, vice presidenti Nicoletta Balocco, Enzo Burdese, Andrea Merlo, Vittorio Roagna. Questi gli altri componenti il Comitato: Marco Di Sarno, Biagio Rizzo, Adele Grandi, Graziella Rolfo, Francesca Abbruzzese, Gianna De Risi, Loretta Dicanio, Paolo Canonica, Stefano Greci, Franca Martino.

Il gruppo di lavoro si è da subito attivato per focalizzare alcuni aspetti da portare all’attenzione dell’Amministrazione civica in un confronto di prossima programmazione, cogliendone la proficua predisposizione al dialogo. Per rendere ancora più attrattivo il Centro commerciale naturale Albapiù, risultano determinanti nell’evoluzione e nel miglioramento dell’offerta commerciale e turistica dell’area voci quali l’arredo urbano, il rispetto delle regole, la sicurezza, nuovi eventi ed un’adeguata promozione. Da valutare nei prossimi incontri del Comitato, le opportunità ed il valore aggiunto collegati alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba nelle domeniche di ottobre, mentre sono allo studio iniziative per il periodo natalizio.

"Sono contento che sia iniziato un nuovo percorso di rilancio di corso Langhe - afferma il neo presidente riconfermato, Libero Siragusa - , grazie ad un gruppo di esercenti molto motivato a riportare i riflettori su di un'area della città dove il commercio è vivo e dinamico, ma che necessita di più attenzione.

Siamo fiduciosi nel fatto che un attento monitoraggio sulle problematiche più evidenti e sentite possa dare nuovi impulsi e generare maggiore attrazione, grazie al costante appoggio da parte dell'Associazione Commercianti Albesi e la sinergia con il Comune di Alba".

"Corso Langhe è il fulcro di un grande e importante quartiere: attraverso il Comitato Albapìù, l'A.C.A. intende lavorare ad ogni iniziativa che si ritenga utile e valida per attribuire una nuova visibilità all'area ed attrarvi pubblico e clientela – afferma il direttore dell'Associazione Commercianti Albesi, Fabrizio Pace -. A partire dalla gradevolezza del corso tramite un arredo urbano adeguato, siamo certi che l'Amministrazione comunale non farà mancare il proprio supporto ad un gruppo di imprenditori che si ritrova unito e determinato a riaffermare il commercio di vicinato come risorsa non solo economica ma anche sociale. Auguro al sodalizio di poter cogliere presto i risultati di questo rinnovato impegno".