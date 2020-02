Per cause in via di accertamento, questa sera si è verificato un tamponamento fra due auto a Borgo San Dalmazzo. Il sinistro è avvenuto in via Vecchia di Cuneo, all'incrocio con via Galimberti intorno alle 19,30 di sabato 8 febbraio.

Non ci sono informazioni su eventuali feriti.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.