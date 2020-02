Phon professionali alla portata di tutti, ma come scegliere quello adatto alle vostre esigenze?

I phon professionali sono diventati strumenti di moda essenziali nel tempo. Sono entrati nelle nostre case in massa dall'inizio degli anni 2000 e da allora, sono stati costantemente più belli, efficienti e leggeri. Ma il gran numero di asciugacapelli sul mercato tende a confondere i consumatori, a renderli confusi. Data la vasta gamma di marchi che si possono trovare nei saloni di parrucchiere, nei centri di bellezza e nei centri commerciali, come si fa una scelta obiettiva? Tra i diversi criteri di selezione, c'è ovviamente il prezzo del phon, ma anche il suo peso, la finitura e le prestazioni tecniche. L'obiettivo non è quello di spendere centinaia o migliaia di euro, gli asciugacapelli sono ora dispositivi di bellezza accessibili a tutti e esistono siti online dove è facile poter trovare modelli di marca a prezzi imbattibili. Che cos'è esattamente un phon professionale? Un asciugacapelli come questo è soprattutto un prodotto per uso professionale con una potenza media di 2000 watt, che è sufficiente per emettere una corretta temperatura di asciugatura per il mantenimento dei capelli. Il numero di watt rappresenta la principale caratteristica di valutazione di un asciugacapelli. Va da sé che maggiore è la potenza del phon in questione, più sarà efficace e sarà in grado di domare i capelli più ribelli, vale a dire, molto spesso, i capelli ricci. Oltre ad essere dotato di un motore professionale, il modello dei vostri sogni dovrebbe avere un numero significativo di accessori come ugelli, concentratori e diffusori d'aria. È grazie a questo tipo di materiale che la tecnologia di ionizzazione offrirà il miglior rendering: permetterà ai vostri capelli di ottenere lucentezza e volume. Infine, va detto che i phon professionali generalmente includono un sistema di protezione in caso di surriscaldamento del motore. Ora per approfondire l'analisi dei diversi criteri che contano nella scelta di un asciugacapelli professionale è giusto sapere che in genere il primo consiglio è quello di avvicinarsi ai phon di marca. Dimenticate ad esempio i modelli da prezzo dei supermercati. Non c'è letteralmente modo che vi soddisfino. Inoltre, dovete ricordare che l'acquisto di un phon deve essere considerato come un investimento. Gli asciugacapelli professionali sono appositamente progettati per soddisfare le aspettative degli acquirenti che hanno difficoltà a realizzare le acconciature che preferiscono, per colpa di capelli ribelli. Si è già detto che un phon professionale si misura dalla sua potenza. Il minimo sindacale in termini di prestazioni per questo tipo di dispositivo è di circa 2.000 watt, al di sotto di questo standard, probabilmente dovreste lasciar perdere. Un altro fattore che deve deporre a nostro favore è il peso, infatti sappiamo, che uno dei maggiori problemi dei moderni asciugacapelli è il loro peso relativamente elevato. Nel caso di phon professionali, non ci saranno eccezioni alla regola. La logica qui è implacabile: più pesante è il dispositivo, più farà male alle braccia e ai polsi. Se avete poca forza negli avambracci e avete polsi sottili, è anche probabile che la pesantezza dell'asciugacapelli possa causare distorsioni. Se siete poi dei parrucchieri professionisti, potete comprendere allora quanto sia importante avvicinarsi a un modello leggero. Stiamo parlando di un phon professionale leggero con un peso totale che deve essere assolutamente inferiore ai 500 grammi. Un altro elemento di fondamentale importanza nella scelta di un asciugacapelli professionale sono gli accessori. I phon professionali vengono raramente consegnati da soli. In effetti, diversi accessori completano il dispositivo di base, siano essi punte, concentratori, diffusori o vari filtri. In ogni caso, questi accessori hanno caratteristiche importanti: alcuni garantiscono la buona igiene dei vostri capelli, altri sono usati per ridurre le emissioni di rumore, altri ancora vi permettono di asciugare i capelli in modo più efficace alle radici. Alcuni produttori offrono persino spazzole speciali per un mantenimento ottimale della vostra capigliatura. Ma se desiderate approfondire l'argomento e soprattutto farvi consigliare sul modello di phon professionale più adatto alle vostre esigenze allora dovete assolutamente visitare scegliquesto.it. Qui potrete trovare velocemente il prodotto giusto che fa al caso vostro, in modo facile e intuitivo, grazie all'ampia selezione di articoli e marchi.