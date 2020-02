Saluzzo, domani l’investitura ufficiale della Castellana e la consegna delle chiavi della città alle maschere del Carnevale

Domani, domenica 9 febbraio, l’edizione 2020 del Carnevale di Saluzzo, il secondo delle 2 Province in gemellaggio con Rivoli, si apre con un appuntamento importante: l’investitura della 68° Castellana e la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Calderoni.

Graziella Toselli, 68° Castellana si affaccerà dal balcone del palazzo comunale ( in via Macallè) alle 14,30. Al suo fianco Ciaferlin, alias Aurelio Seimandi, instancabile mattatore della kermesse cittadina, per il terzo anno nei panni della storica maschera, seguito dai due Ciaferlinot: Michele Ferrero e Massimo Baroero e da una banda di allegri suonatori.

Accompagnano la Signora del Carnevale saluzzese le due damigelle: Elisabetta Gedda e Luisa Giordano.

Il programma della prima uscita pubblica della Castellana e seguito prevede il corteo delle maschere nell’isola pedonale del centro cittadino.

Per il terzo anno l’abito della prima donna del Carnevale saluzzese ha la firma della consulenza artistica e sartoriale di Alessandra Rinaudo, già direttore creativo dei brand Nicole, ora del gruppo Pronovias, marchio leader di abiti da sposa e cerimonia.

Dopo la passeggiata per le vie della città, un concerto di Carnevale in piazza Vineis con “I Figli delle stelle” e l'allegria delle tante maschere dei paesi che, ogni anno, arrivano per l’ omaggio alla Castellana.

Le visite alle scuole, ad asili e case di riposo avranno inizio lunedì 10 febbraio.

Il calendario di appuntamenti del Carnevale di Saluzzo e delle due Province con Rivoli, continuerà fino al 25 febbraio chiudendosi il martedì grasso con il ballo dei bambini al PalaCrS.

Avrà come momenti clou domenica 16 febbraio la sfilata dei carri allegorici di carta pesta ( sette in gara) che si contenderanno la palma del vincitore nella parata di domenica 23 febbraio a Rivoli. A Saluzzo sempre domenica 23 la sfilata degli Oratori della Diocesi.

In programma balli di Carnevale ed altri eventi. Le informazioni sul programma sono consultabili sul sito della Fondazioni Bertoni, ente organizzatore dell’evento: www.fondazionebertoni.i