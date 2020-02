Stasera la "finalissima" di Sanrito, il controfestival made in Cuneo

Dieci piccole grandi canzoni e tanta tanta musica. Con la leggerezza e la simpatia scanzonata della conduzione. Sono stati questi gli ingredienti della prima delle due serata di Sanrito 2020, il festival cuneese che fa il verso al carrozzone sanremese. L'elemento straordinario, certamente, la The Chromatic Orchestra.

Stasera si decreterà il vincitore della sesta edizione della kermesse nata nel 2015 all'Isola Condorito, locale cult di Margarita. Per lui (o lei), in palio il "Carlos desnudo", ambita statuetta che riproduce le fattezze di Carlos Cid Esposito.

Appuntamento all'auditorium Varco di via Pascal a Cuneo, a partire dalle 21. Al termine della serata, la musica continuerà alla Birrovia. Per l'occasione sarà possibile degustare la birra Sanrito, creata da Baladin, partner dell'evento, apposta per l'occasione.