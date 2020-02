Sorry, we missed you: il lavoro ai tempi della Gig economy

Con la locuzione “Gig economy”, da “gigger” o “gig” che in gergo inglese significa “lavoretto” e che nel mondo della stand up comedy , pronunciato “gigh”, sta per “esibizione dal vivo” d’un cantante, comico o musicista, s’intendono tutte le attività temporanee (interinali, part-time, saltuarie e via dicendo) che nel nuovo millennio hanno ridisegnato il mondo del lavoro con la pretesa di accrescerne la plasticità e spesso col risultato incontestabile e strumentalizzato di generare invece un endemico precariato.

Giunto al suo 26esimo lungometraggio, ed affiancato dallo storico sceneggiatore Paul Laverty, l’ottantatreenne Ken Loach torna a Newcastle per firmare un’altra pellicola che scansiona la parabola proletaria d’una famiglia inglese e lo fa col consueto taglio ideologico, rigore documentaristico e ortodossia formale.

Ricky e Abby sono due vittime del crollo economico del 2008 che ha rubato loro la casa ma non la speranza in un futuro migliore così, mentre lei fa l’oss a domicilio, lui decide di diventare un corriere free lance per una grossa ditta di consegne, solo che per poterlo fare ha bisogno di acquistare il furgone con cui lavorerà così entrambi decidono di vendere l’auto con cui Abby si sposta di casa in casa costringendola a muoversi per la città coi mezzi pubblici.

Da questo iniziale sacrificio, gli orari massacranti e gli imprevisti che faranno leva prima sulla responsabilità morale quindi sui sensi di colpa, inizieranno a stringerli in una morsa che oltre al logorio fisico ne minerà la stabilità sentimentale e il rapporto coi figli, sempre più abbandonati a se stessi.

Sebastian, adolescente problematico con velleità da street artist, si metterà nei guai sia con la scuola che con la polizia mentre la piccola Liza riprenderà, in età non più infantile, a bagnare il letto. La frustrazione muterà in violenza e quando Ricky subirà un’aggressione da tre ladri finendo in ospedale la situazione si aggraverà costringendolo ad eseguire una sempre crescente mole di consegne in condizioni fisiche più che debilitate.

L’idea di questo film il cui titolo gioca sull’ambiguità fra la traduzione letterale (“ci sei mancato”) e gli avvisi di consegna dei pacchi non recapitati, venne a Ken Loach durante le riprese del precedente “Io, Daniel Blake” quando, mentre faceva spesa in un supermercato, vide molti lavoratori precari e ne intervistò alcuni vincendo un comprensibile muro d’omertà fino ad imbattersi in un uomo che spiegò dettagliatamente a lui e al suo fidato sceneggiatore come si allestisca e gestisca un deposito.

A testimoniare l’inequivocabile vena documentaristica del regista britannico è l’epigrafe della pellicola: “grazie a tutti quei trasportatori che ci hanno fornito informazioni sul loro lavoro ma non hanno voluto che i loro nomi comparissero”, frase che esprime gratitudine ma anche denuncia contro la pericolosa tendenza del lumpenproletariat 2.0 a giustificare le vessazioni subite dai propri superiori in nome d’un presunto spirito aziendale di fatto inesistente visto che si sta parlando di e-conomy.

“Sorry, we missed you” è stato girato in cinque settimane e mezzo a Newcastle, la stessa città del precedente “io, Daniel Blake” (ed anche in quel caso Ken ringraziava i lavoratori del settore pubblico per l’aiuto datogli garantendone l’anonimato); gli attori, non professionisti e all’oscuro della trama, hanno recitato in modo cronologico vivendo realmente per qualche giorno come una famiglia e Kris Hitchen (Ricky), ex idraulico dedito al volontariato e tornato nel mondo della recitazione dopo essere già stato provinato nel precedente casting, è la dimostrazione vivente del talento di Loach nello scegliere volti col giusto grado di drammaticità e capaci di aderire col corpo all’evoluzione tragica delle sue opere.

Parlando proprio di evoluzione, mentre in Daniel Blake l’ironia caustica del protagonista ne stemperava il surreale scontro con la burocrazia oltre ad alleggerire lo spietato affresco della nuova classe operaia, finendo però col trattare con paradigmi novecenteschi la scoraggiante liquidità del moderno scenario, in “Sorry, we missed you” l’ironia scompare e scegliendo di ritrarre dei quarantenni il comico scontro con la tecnologia del simpatico Daniel lascia il posto alla totale adesione ad essa, che deruba però i protagonisti della loro merce più preziosa: il tempo.

“Vi ho dato la cosa più preziosa che posseggo, il mio tempo”, esclamava l’alter ego di Bukowski in “Factotum”, splendidamente trasposto da Matt Dillon nell’omonima pellicola.

“In questa storia non c’è solo il dramma del lavoro ma quello dei genitori che rischiano di perdere i propri figli perché sono travolti dal lavoro”, dichiara Ken Loach in un’intervista e la parte più toccante della parabola disgregante dei Turner è infatti quella in cui Ricky, frugando nei diari del figlio, si accorge di non conoscerlo affatto: “c’è un mondo qui di cui io non so niente”.

L’inesausto flusso di merci e d’informazioni orwellianamente tracciabili rendono tracciabili noi, eternamente on line e quindi reperibili, aggrappati al miraggio d’un’autonomia(“voglio essere il padrone di me stesso” dice ingenuamente Ricky all’inizio del film) che si trasforma in totale assenza di garanzie, professionali sanitarie e finanziarie, facendo leva su meccanismi pulsionali privi d’una vera ossatura morale e strumentalizzabili ai fini del mero sfruttamento. E dell’alienazione.

“Tu non lavori per noi ma con noi”, esclama il responsabile del magazzino in cui Ricky si rifornisce e dietro questa presunta orizzontalità, che dovrebbe livellare l’assetto piramidale della vecchia struttura lavorativa, si cela l’atroce inganno dell’e-commerce che rimastica e sputa unità di produzione sbandierando un individualismo che è in realtà isolamento e che inaugura l’antica (altro che post-modernismo) guerra fra poveri.

Le ultime due pellicole di Loach iniziano con uno sfondo nero dietro cui le voci di chi assume e di chi dev’essere assunto si intrecciano in un’intervista che nel caso di Daniel assume i toni farseschi di una presa in giro mentre nel caso di Ricky quelli di una giovanilistica rivendicazione: “Hai chiesto il sussidio?” “No, ho ancora la mia dignità”.

In molti hanno sottolineato l’eccessiva semplificazione del regista britannico nel trasformare la vicenda dei Turner, cui va tutto storto, in un caso universale puntando l’indice contro un finale privo di qualsiasi speranza mentre invece la feroce critica della premiata ditta Loach/Laverty funziona proprio perché smaschera l’ipocrisia manipolatoria della Gig economy che fa leva sulla dignità delle persone per consumarle. Abby, la moglie di Ricky, riesce a conservare la propria umanità non maltrattando mai i suoi pazienti, anche quando ne viene maltrattata, perché la sua semplice regola (“ogni volta mi chiedo: e se fosse mia madre?”) la porta a sacrificare l’individualismo in funzione degli individui.

D’altra parte Ricky è la vivente metafora del sottoproletariato rappresentato dal Gondrano di Orwell ne “La fattoria degli animali”, il cavallo da tiro che col suo “lavorerò di più” finirà col rimetterci la pelle.

La grammatica di Loach, espressa da una regia pulita e senza fronzoli, sta tutta nella punteggiatura dei due titoli con un virgola che ferma la catena di montaggio costringendoci a ricordare “se questo è un uomo”, ed anche se si sprecano le accuse di ideologismo, il finale inequivocabilmente tragico perché interrotto e interrotto perché tragico è oggettivamente lontano dall’ottimismo post-marxista che confidava nell’incremento tecnologico per una sorta di Eden proletario; Loach non è retorico perché la sua denuncia non punta alle istituzioni ma a ognuno di noi cercando di disturbarci lì dove il nostro edonismo di consumatori flirta con l’inanità di spettatori, anche e soprattutto delle nostre vite professionali.

Giova ricordare a chi pensa che Loach crei delle iperboli che la vicenda dei Turner si ispira alla storia vera di Don Lane, un corriere che nel 2018 morì per aver saltato gli appuntamenti medici per il suo diabete a causa delle svariate multe da 150 sterline cumulate per le mancate consegne. Anche Daniele Vicari nel suo “Sole cuore amore” ha trasposto le vicissitudini di Isabella Viola (pasticcera morta nel ventre della metropolitana di Roma) che si alzava alle quattro tutte le mattine e rientrava di notte lavorando per 55 euro al giorno (al nero) e che non aveva tempo per curarsi né per accudire i propri figli.

Se la realtà è retorica allora raccontare la realtà non può non essere retorico.

Dalla paranoia post-nucleare del bottone rosso al manicheismo dei like, passando attraverso il narcisismo compulsivo degli acquisti on line siamo giunti al feticismo rovesciato degli oggetti: non acquistiamo più niente, siamo acquistati; roteando una sorta di costosissimo posse di fronte agli occhi inebetiti di Ricky, il suo glabro e minaccioso responsabile dice: “Io la chiamo “la pistola” ed è lei che decide chi vive o muore”: dal pollice verso degli imperatori romani a un’arma che uccide la nostra dignità coi codici a barre.

“La famiglia può essere una risposta a tutto questo? Possono esserlo dei sindacati veri, dei partiti giusti e un meccanismo di organizzazione e solidarietà che non ceda ai compromessi? Tutto questo può arginare la deriva della Gig economy?

“We’ll sure, it can”, conclude Loach.

(We’ll sure, it Ken).