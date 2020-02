Cuneo: Madonna dell’Olmo ha votato il Comitato di Quartiere, per Flavia Barbano Mondino i maggiori consensi

Sabato 8 febbraio si sono svolte le elezioni del Comitato di Quartiere nella frazione di Madonna dell’Olmo del Comune di Cuneo. Dopo 16 anni di assenza dell’organismo di rappresentanza dei residenti c’è stata una buona partecipazione, con 580 votanti. Si potevano esprimere fino a un massimo di tre preferenze. I candidati erano quindici.

Il maggior numero di consensi li ha ottenuti Flavia Barbano Mondino (226), seguita da Valter Golè (198), Erio Ambrosino (157), Alberto Parola (150), Giancarlo Andreis (125), Gianluca Tardivo (104), Elisa Biadene (102), Secondo Cavallera (98), Riccardo Cravero (65), Manuela Reghezza (56), Renato Racca (48).



Saranno loro - come stabilito dai promotori dell’iniziativa, gli undici candidati con il maggior numero di voti ottenuti - a formare il Consiglio del Comitato. Inoltre, erano in lizza Cristina Capellino, Gianfranco Conforti, Mario Masia e Rossana Costa-Giani.

Entro dieci giorni dalla data delle votazioni, come prevede il Regolamento comunale, verrà convocata una riunione tra gli eletti per decidere le cariche del nuovo Comitato. Seguiranno un incontro con la Giunta municipale e con i residenti.

Dicono i promotori dell’iniziativa: “La partecipazione è andata persino oltre le nostre aspettative. Un ottimo risultato e ne siamo molto contenti. Si tratta di un buon punto di partenza per iniziare a lavorare con impegno ed entusiasmo a favore della frazione. Uno stimolo in più. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno preso parte al cammino iniziale del Comitato. In particolare, poi, il grazie va ai volontari che hanno seguito e coordinato le operazioni di voto e di spoglio delle schede.”