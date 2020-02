Mondovì: la TARI non aumenterà, l'IMU...

I punti fermi, in questo caso, sono due. Il primo: come previsto dall'ultima Legge di Bilancio nazionale, a partire dal 2020 la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) scomparirà, lasciando il posto alla nuova Imu, che, a differenza della Tasi, che veniva ripartita tra proprietario e inquilino, sarà completamente a carico del proprietario.