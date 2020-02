Carrù: sospetta intossicazione da monossido in un appartamento di via Langhe

Sospetta intossicazione da monossido nel pomeriggio di oggi (domenica 9 febbraio) a Carrù.



Coinvolto un appartamento di via Langhe: le cause che hanno portato alla generazione dello scenario sono ancora da determinare con chiarezza. Sono tre le vittime.



Sul posto le squadre di Mondovì e di Dogliani e l'emergenza sanitaria: i tre coinvolti sono stati condotti al pronto soccorso di Mondovì per accertamenti.