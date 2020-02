Fuga di gas in un appartamento a Mondovì: era stato usato del nastro isolante per contenerla

I vigili del fuoco di Mondovì sono intervenuti nelle scorse ore per una fuga di gas segnalata al civico 13 di via Alba, presso un'abitazione in affitto, occupata da S.T., 41enne originaria del Marocco.

Giunti sul posto, hanno attivato la strumentazione in dotazione per rilevare l'esatta ubicazione della fuga di gas, individuandola in corrispondenza dell'appartamento sopra indicato, nel quale, tuttavia, al momento non era presente nessuno: così, alla presenza dei carabinieri, i vigili del fuoco hanno smontato il vetro di una finestra di un piccolo terrazzo, guadagnando così l'accesso nei locali.

A quel punto, come spiegato nei verbali dell'intervento, "si individuava la fuga di gas in corrispondenza del tubo flessibile che collega la cucina all'impianto del gas metano. In particolare, si notava che il raccordo di attacco alla cucina era difettoso ed era già stato in qualche modo accomodato con del nastro isolante al fine di contenere la dispersione di gas. Si provvedeva pertanto a intercettare la valvola generale del gas a valle del contatore dell'abitazione e si scollegava la cucina dal tubo flessibile".

Non è tutto: "Dal sopralluogo effettuato all'interno dell'abitazione si riscontrava inoltre che il locale cucina non risultava dotato di aperture di ventilazione per l'immissione di aria comburente, in contrasto con quanto previsto dalle norme impiantistiche applicabili. Si diffidava, pertanto S.T. a utilizzare l'apparecchiatura di cottura fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

Il divieto di utilizzo della cucina a gas e del relativo impianto di adduzione del gas, temporaneamente disattivati, perdurerà fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla realizzazione del foro per l'immissione di aria comburente, da attestarsi mediante apposite e necessarie dichiarazioni di conformità.