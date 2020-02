Safer Internet Day 2020: anche in Granda la polizia postale incontra i giovani "surfer" della rete

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2020, che quest’anno si terrà martedì 11 febbraio, anche a Cuneo la polizia postale e delle comunicazioni incontrerà circa 250 giovani “navigatori” della rete nella sala Einaudi della Provincia, dalle ore 11 alle ore 13.



Funzionari specializzati della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino e di Cuneo illustreranno la campagna a favore del buon e sicuro utilizzo di internet ai rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del capoluogo.

- I DATI PER LA PROVINCIA GRANDA

Secondo quanto reso pubblico dalla polizia postale (dati comprendenti gli anni dal 2017 al 2019), per i reati di sextortion e stalking non sono pervenuti casi di minori denunciati o denuncianti.



Nel caso di inguirie/minacce/molestie si registra un minore denunciante nel 2017 e due nel 2019. I furti d'identità denunciati da minori, infine, sono stati tre nel 2017.



Cresce, purtroppo, il dato per quanto riguarda il reato di diffusione online di materiale pedopornografico: sette casi di minori denuncianti e due di denunciati nel 2017, due casi di minori denuncianti e uno di denunciati nel 2018 e ancora due casi di minori denuncianti e due di denunciati nel 2019.

- L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA POSTALE



L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è quello di coinvolgere, educare e formare i ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i giovani a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.



“La sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e sull’uso responsabile di Internet, - dichiara il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino - , è un impegno quotidiano della Specialità che mette in campo le migliori risorse affinché si porti la sicurezza della rete all’attenzione del maggior numero di persone, giovani e adulti chiamati ad orientare i più piccoli ad un utilizzo dei devices sempre più consapevole”.