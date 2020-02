Ecco qualche idea per trascorrere il tempo libero di questa domenica

Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.





Una domenica sulla neve





Se vuoi trascorrere il tuo tempo libero sulla neve puoi avere tutte le informazioni sulle stazioni sciistiche cuneesi visitando la pagina dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com





A Bagnolo Piemonte, nella stazione sciistica Rucaski, questa domenica sarà una giornata dedicata all’enogastronomia con esposizione e vendita di prodotti del territorio bagnolese.

Sempre oggi sarà possibile partecipare a gite su slitta trainata da cani husky e, alle 10.30 e alle 14 è in programma animazione per bambini. Info: www.rucaski.com e www.facebook.com/RucaSki





A Pian Munè oggi, domenica 9 febbraio è in programma “Dal tramonto alla luna piena”, una ciaspolata per camminatori esperti con partenza alle 17 ed arrivo a Garitta Nuova dopo circa 3 ore; seguirà la discesa al rifugio in quota per la cena ed il successivo ritorno a valle dopo la cena.

Il costo della camminata con cena è fissato a 23 euro (per chi vuole dimezzare il percorso è possibile effettuare la salita in seggiovia entro le 17). Prenotazioni scrivendo via whatsapp al numero 3286925406. Info: www.pianmune.it





A Pontechianale prosegue la Festa del Ghiaccio; oggi, dalle 9 alle 17 si ripeterà l’evento alle cascate di ghiaccio presso il settore Maurizio e Giorgio. Info e prenotazioni: tel. +39 344 086 7981 - www.facebook.com/Pontechianale





Oggi, domenica 9 febbraio, a Chiappera, nel comune di Acceglio, dalle 10 è in programma la “1ª Festa della Neve” che propone la possibilità di noleggiare le divertenti Fat Ebike; ci saranno anche i mercatini di antiquariato e artigianato. Alle 11 è previsto l’Aperichiappera, poi possibilità di pranzare con menù convenzionato nelle strutture locali e alle 14 l’escursione gratuita “Chi è passato di qua” alla scoperta della fauna invernale. Info: 348/5681368.





Questa domenica, al Prato Nevoso Village, è in programma il compleanno della mascotte Asso, una festa speciale per il lupacchiotto con la tuta da sci, tra animazione, musica, giochi e balli tutti insieme e una mega torta con candeline. Info: www.pratonevoso.com





A Frabosa Soprana oggi è uno degli incontri in programma nel mese di febbraio per le ciaspolate unite alla visita alle grotte di Bossea e a un goloso aperitivo. Il programma prevede alle 9.30 la ciaspolata sulla neve con La Canunia, alle 12 pranzo libero, alle 14 ritrovo presso biglietteria della Grotta di Bossea e alle 14.30-15 visita guidata seguita da aperitivo con salame e formaggio.

Info: tel. +39 348 4401 162 - +39 339 7327 877 e www.grottadibossea.com/category/news-eventi

e www.facebook.com/grottadibossea.corsaglia





A Garessio iniziano i primi appuntamenti invernali per il Palio delle Borgate. Oggi, domenica 9 febbraio, sulle nevi di Garessio 2000 è in programma dalle 10 il bob a coppie per quattro categorie (Grandi&Piccoli, Grandi&Ragazzi, Ragazzi e Giovani), dalle 14 è previsto il padelcross con le padelle al maschile ed al femminile (anni 2003 e precedenti), il doppio evento in collaborazione con la Garessio 2000 Ski. Info: www.facebook.com/Garessio2000





Appuntamenti con il Carnevale





A Caraglio anche oggi proseguono i festeggiamenti del “Carlevè ‘d Caraj”.

Oggi alle 14.30 è in programma la sfilata con i gruppi mascherati, al termine della quale ci sarà il rogo del Ciciu. Per i bambini merenda al Palatenda e alle 18.30 è prevista la polentata sempre presso il Palatenda. Alle 21 è prevista una serata di ballo liscio con l’orchestra “I Roeri”.

Info: www.facebook.com/AssociazioneInsiemePerCaraglio





Oggi, domenica 9 febbraio, l’edizione 2020 del Carnevale di Saluzzo si apre con l’investitura della 68° Castellana e la consegna delle chiavi della città. L’ appuntamento per la prima uscita pubblica della Castellana è per le 14,30 sotto il balcone del municipio. Da palazzo comunale (in via Macallè 9) il corteo di maschere, giungerà nell’isola pedonale del centro cittadino.

Dopo la passeggiata per le vie della città, è in programma un concerto di Carnevale in piazza Vineis con “I Figli delle stelle”. Numerose maschere dai paesi arriveranno a Saluzzo per l’omaggio alla Castellana. Info: www.fondazionebertoni.it





Tutti a teatro!





A Serralunga d’Alba alle 16 di oggi, domenica 9 febbraio, il Teatro ospiterà uno spettacolo per famiglie: il nuovo irresistibile ed originale show del Clown Murzik. Interamente ambientato nella cucina di un tanto improbabile quanto esilarante Chef, lo show, sviluppato su base musicale, è strutturato su un continuo susseguirsi di elementi di giocoleria ed equilibrismo di alto livello e difficoltà.

Gli spettacoli sono gratuiti e per partecipare occorre prenotarsi su www.fondazionemirafiore.it





Questa domenica a Bra è in calendario la favola “Azzurra Balena” (teatro di figura), spettacolo per famiglie di Habanera Teatro. Appuntamento al Teatro Politeama Boglione alle ore 16.00. I biglietti per lo spettacolo, liberamente tratto dal libro ‘Nel blu di Azzurra’ di Leila Corsi e consigliato dai tre anni in su, sono a pagamento per gli adulti accompagnatori, mentre i bambini entrano gratis. Ticket acquistabili al botteghino del teatro il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 oppure il pomeriggio prima dello spettacolo. Info: www.turismoinbra.it





Per Burattinarte d'inverno, teatro di figura e festival dei burattini e delle marionette presentato dall’Associazione Burattinarte, appuntamento oggi, 9 febbraio, a Neive presso l'Auditorium S. Giuseppe, in via Calissano, alle ore 16.30 con lo spettacolo “Il dottore innamorato”, un buffissimo, classico canovaccio di Commedia dell’arte. Ingresso libero. Info: www.burattinarte.it





A Cuneo, per la rassegna “Domeniche a teatro”, oggi, domenica 9 febbraio, alle 17,30 è in programma lo spettacolo per famiglie di Giulio Lanzafame “Yes land”. Ingresso intero 6,00 euro, ridotto 5,00 euro sotto i dieci anni, cral convenzionati. Gratuito sotto i tre anni:

Info: www.melarancio.com

A Busca, al Teatro Civico, oggi domenica 9 febbraio, alle 15 la compagnia teatrale 'J Sagrinà' di San Chiaffredo di Busca porterà in scena un nuovo spettacolo teatrale in dialetto piemontese dal titolo: 'Na totà sfaragià'. Si tratta di una commedia brillante in tre atti in dialetto piemontese di Luigi Oddoero, ambientata negli anni Ottanta in una piccola realtà contadina dove le famiglie vivevano in un'unica casa condividendo gioie e dolori della vita quotidiana. Un viaggio improvviso a Napoli e una zitella che cerca in tutti i modi di trovare marito sono gli ingredienti di questa scoppiettante e divertente commedia. Come da sempre trattasi di spettacoli ad ingresso gratuito con risate e simpatia assicurate.

Questa domenica Filippo Giardina, sul palco del Varco, dietro piazza Foro Boario a Cuneo, presenterà il suo nono monologo satirico, Formiche.

Alla stregua di un Nietzsche 2.0, l’artista demolirà, nel corso del nuovo spettacolo, i capisaldi della cultura e della società contemporanee, affrontando, in maniera corrosiva, tagliente e brillante, i temi fautori di maggiore divisione e dibattito: da Giulio Andreotti a Leo Ferragni, fino a migranti, omosessuali, donne, nani e stragi di Stato, Giardina sovvertirà miti e tabù odierni, mediante un approccio cinico e sarcastico fonte non solo di risate, ma anche di riflessioni e nuove consapevolezze. Inizio alle ore 21. Ingresso 15 euro.

Info: www.diyticket.it/events/Teatro/3299/filippo-giardina-formiche-varco-biglietti





Appuntamenti musicali e culturali





Oggi, domenica 9 febbraio, alle ore 20,45, nel Centro Incontri Parrocchiale Don Marro di San Rocco Castagnaretta, in via Aisone, il Coro “Voci per aria” (con un repertorio che va dal Gospel allo swing, dal rock al funky) e il gruppo singfulness “On Stage” (gruppo di improvvisazione vocale) dedicheranno il loro concerto a cappella, all’ Associazione A-fidati di Cuneo nata da neanche un anno, da genitori e familiari di ragazze/i affetti da disturbi del comportamento alimentare (DCA).

L’ ingresso è libero e le eventuali offerte verranno devolute alle attività dell’associazione.

Info: www.a-fidati.com





Ad Alba è in programma il Festival d’organo in Cristo Re con il primo appuntamento oggi, domenica 9 febbraio, alle 21. Il concerto di oggi sarà tenuto da Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, dal 2015 organista della chiesa di Saint-Eustache a Parigi. Il programma del concerto prevede un repertorio che spazierà da capolavori di Vierne, Widor e Franck, a trascrizioni per organo di celebri brani per orchestra di Dukas, fino all’arte dell’improvvisazione che aprirà e concluderà il concerto. L’ingresso ai concerti sarà libero nella suggestiva cornice della Chiesa di Cristo Re.

Info: www.cristorealba.it





Al Centro Polifunzionale di Cerialdo, a Cuneo appuntamento con la musica oggi, domenica 9 febbraio alle ore 21. Protagonisti nella frazione cuneese saranno i “Piedmont Folk Singers” con le loro musiche piemontesi, classiche, folk, occitane, irlandesi e popolari. In scena Valerio Franco alla voce e ai fiati, Michela Manera all'organetto, Fabio Rosso e Marco Voglino alle fisarmoniche, Franco Malberto alla ghironda e alla voce, Gigi Boninsegna alla chitarra. Ingresso a offerta libera per i non tesserati.





A Saluzzo oggi si realizzerà il primo laboratorio per famiglie dell’anno presso i musei saluzzesi, con la partecipazione attiva di alcune classi della Scuola Professionale CNOS-FAP.

L’iniziativa, “Il Banchetto Rinascimentale”, è indirizzata ai bambini da 4 a 11 anni, accompagnati da genitori o familiari, e prevede una visita animata, momenti di drammatizzazione e il coinvolgimento in alcuni laboratori, pratici e divertenti, attinenti ai percorsi di studio dei ragazzi della scuola professionale. Info: tel. 800 392 789 - www.coopculture.it - saluzzo@coopculture.it





A Savigliano oggi, domenica 9 febbraio, alle ore 21 a Palazzo Taffini, in Via S. Andrea 53, concerto di musica classica con Elena d’Incà (flauto) e Alessandro Mercando (pianoforte).

Musiche di Chopin, Debussy, Gaubert, Curtaz, Schumann, Brahms e Enescu. Ingresso libero

Info: Ufficio Turistico di Savigliano tel. +39 0172 710 247 - turismo@comune.savigliano.cn.it - www.entemanifestazioni.com





Una domenica dedicata alle mamme a Fossano con l’evento “Mamme in cerchio” organizzato per oggi al PalaDanze Milord, in Viale Ambrogio da Fossano 12.

Il pomeriggio, ad ingresso gratuito, prevede una serie di incontri dedicati a mamme e papà e alle tematiche più importanti legate alla genitorialità. L’inizio è previsto alle 14.30 e nel corso del pomeriggio verranno trattati tanti argomenti legati alla maternità spiegati da professionisti. Omaggio di benvenuto a tutti i partecipanti.

Info: www.facebook.com/MilordScuoladiDanzaeBallo





A Limone Piemonte, grande successo per la mostra “Limone loves Andy Warhol”, allestita nel salone del Grand Palais Excelsior. Sono esposte le oltre 80 opere del maestro americano risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. La rassegna, aperta gratuitamente al pubblico, è visitabile fino al 15 marzo.

Aperta nei week end con il seguente orario: sabato e domenica 10-13 e 15-19.

Info: www.facebook.com/limonepiemonte





Tornano al Filatoio di Caraglio le letture animate per scoprire la figura di Leonardo, la vita, l’arte e le sue invenzioni. L’appuntamento è, per tutta la famiglia, oggi, domenica 9 febbraio dalle 15 alle 17, con le interpretazioni di Giulia Brenna e Omar Ramero dell’associazione culturale “Mangiatori di nuvole”. Le letture, che dureranno circa venti minuti, si svolgeranno a ripetizione e saranno a ingresso libero. L’evento è a corredo della mostra “L’altra tela di Leonardo-Le geniali invenzioni delle macchine tessili”, visitabile fino al 16 febbraio, oggi dalle 10 alle 19.

Attraverso videoinstallazioni coinvolgenti, si può scoprire l’ingegno dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e macchine per l’arte tessile.

Info: www.filatoiocaraglio.it/