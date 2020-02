Puso fa il bis e vince l'edizione 2020 del festival cuneese Sanrito con "La canzone senza dopie"

Puso, cantautore torinese "dalle mille personalità", si è aggiudicato la vittoria del festival di "Sanrito 2020, piccolo festival di grandi canzoni". Un bis per lui (al secolo Giuseppe), che aveva vinto già lo scorso anno. Dopo averla riconsegnata, perché il trofeo passa da un vincitore all'altro, si riporta a casa "Carlos Desnudo", statuetta in scala di Carlos Cid Esposito, fondatore dell'Isola Condorito di Margarita dove il festival è nato nel 2015.

Con "La canzone senza dopie" ha conquistato il voto più alto della giuria - presieduta da Michele Dimiccoli in arte Dj Bubu -, precedendo "Noia" di Niccolò Maffei e "Paura e camomilla" di Glomarì, una delle due donne in gara su dieci concorrenti.

Davvero un grandissimo successo per la kermesse cuneese che fa il verso al Festival di Sanremo in modo leggero e scanzonato e che continua a crescere grazie all'impegno e all'entusiamo davvero di tanti, guidati e coordinati da Francesca Fiocco. Tanta allegria con la conduzione di Pietro Fiocco, davvero incontenibile e anima dell'evento, assieme alla straordinaria The Chromatic Orchestra, che ha arrangiato e accompagnato tutti i brani in gara.

Ieri in sala anche l'assessora Paola Olivero per il Comune di Cuneo. Per l'evento Baladin ha creato una birra ad hoc, battezzata Sanrito.

Il sold out della finale e l'entusiamo del pubblico sono il titolo di viaggio per l'edizione 2021, destinata a crescere, perché sono sempre più numerosi gli enti e gli sponsor che si stanno affezionando all'evento.