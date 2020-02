SUBurbia torna in Casa del Quartiere Donatello a Cuneo

Per il sesto anno consecutivo SUBurbia riconferma la programmazione per la stagione invernale-primaverile.

Riapre i battenti il non-locale musicale della Casa del Quartiere del Donatello, nato dall’idea di un gruppo digiovani per portare musica e aggregazione in una Cuneo “assopita” per quanto riguarda la musica dal vivo nel quartiere che sta svolgendo un ruolo di attivatore e innovatore per la città e che mostra la voglia di fare comunità.La programmazione prevede tre serate che offriranno gratuitamente concerti vicino a casa.

Il primo appuntamento sarà sabato 15 febbraio alle 21.30 e vedrà in apertura il Cantautore SEM, seguito dal duoElephantides e si concluderà con il live set Corgiat.

Seguirà il secondo appuntamento sabato 14 marzo.Si esibiranno il gruppo dei CHEAP, il quartettoSLMJM e, in chiusura, Diggei7 Sans Poignet.Il 18 Aprile concluderanno la stagione: Orbite, Radio Raviot e In altro mare. Per l' ultima serata,Suburbia ha scelto tutti aristi a "km0"; si esibiranno infatti gruppi musicali di giovani della zona. Confermata per le tre serate anche l'allestimento di mostre che propongono il lavoro di giovani artisti, grafici e fotografi del cuneese.

SUBurbia si conferma come esperienza culturale ed aggregativa per i giovani cuneesi, che negli anni passati hanno risposto positivamente alle proposte. Il 2020 segna anche l'introduzione di alcune novità: una soluzione più green, eliminando i bicchieri monouso, in favore di quelli riutilizzabili; anche in tema di eventi in sicurezza ci saranno novità: infatti per garantire una fruizione più piacevole e di qualità si prevedono due zone aggregative: la zona concerti, SUBurbia, che avrà un numero limitato di posti; la zona al piano terra, nei pressi della nuova struttura della Casa del Quartiere Donatello in cui incontrarsi con amici, bersi una birra, fare serata; restate sintonizzati sulle pagine social per saperne di più. SUBurbia esiste grazie all'impegno di un gruppo di volontari che si occupano della gestione e dell'organizzazione delle serate, sempre disponibili ad accogliere nuovi volontari; fondamentale anche il contributo della Fondazione CRC e di tutti i partecipanti che sosterranno la causa.