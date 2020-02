Bra, i consiglieri comunali di maggioranza: "Un grazie alla Giunta per l'impegno relativo all'edilizia scolastica"

I consiglieri comunali di maggioranza plaudono al lavoro svolto dalla giunta Fogliato nella ricerca di risposte alle esigenze della situazione edilizia scolastica braidese nella sua totalità, portato avanti lontano dai riflettori già fin dal suo insediamento dello scorso giugno.



In particolare, di concerto con i dirigenti scolastici, è stata tenuta alta l’attenzione a proposito dell’istruzione superiore, che, dai dati disponibili, conferma un complessivo trend di crescita nelle iscrizioni. A fronte di altri itinerari percorsi legittimamente da alcuni esponenti politici braidesi, la posizione di Sindaco e assessori ha mantenuto, a nostro avviso, un profilo lineare e di ampio respiro, con la consapevolezza che amministrare la città richiede un lavoro tenace, senza la ricerca di clamori.



Questo anche interloquendo, secondo prassi istituzionale, con Provincia e Regione, nelle persone dei presidenti e dei rispettivi dirigenti tecnici, i quali, con reciproca correttezza, hanno tutti dimostrato attenzione e disponibilità alle istanze del nostro territorio.



A tal proposito, come già espresso nella conferenza dei capigruppo, la maggioranza consiliare intende porgere un pubblico ringraziamento ai presidenti Cirio e Borgna, auspicando di continuare nel proficuo rapporto di collaborazione instaurato con l’amministrazione braidese, con la finalità di risolvere a 360 gradi le questioni di edilizia scolastica della nostra città, sia di competenza comunale (scuole medie inferiori, secondarie di primo grado) sia di competenza provinciale (scuole medie superiori, secondarie di secondo grado), tramite supporto tecnico e sostegno nella ricerca dei bandi per le coperture finanziarie.



Grazie,

I consiglieri dei gruppi consiliari di maggioranza:

Partito Democratico

Impegno per Bra

Bra Città per Vivere

Bra Bene Comune