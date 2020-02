Bra, dietro la visita del governatore Cirio l’idea di un risiko sulle scuole

Il tema edilizia scolastica continua ad animare il dibattito politico ai piedi della Zizzola. Se fino a ieri a dividere maggioranza e opposizione era il progetto che vede la Giunta di Gianni Fogliato orientata a rilevare l’ex scalo merci di via Trento e Trieste per realizzarvi la futura sede della scuola media "Piumati", a fare discutere negli ultimi giorni è stata la recente visita del governatore Alberto Cirio , giunto in municipio su invito del primo cittadino proprio per discutere della possibilità di trovare – tra le pieghe del bilancio regionale o tramite contributi di provenienza ministeriale - fondi utili ad affrontare l’analoga carenza di strutture che da tempo penalizza gli istituti superiori cittadini.



Un argomento, quello del recente incontro col governatore, sul quale lo stesso Fogliato torna ora per sgombrare il campo delle accuse di sgarbo istituzionale sollevate nei suoi confronti dai gruppi di opposizione : "Davvero lungi da me l’intenzione di scendere in polemica. Ma trovo normale che sia stata la Giunta, come organo esecutivo del Comune, a confrontarsi direttamente col presidente regionale. Davvero credo davvero di aver rispettato a pieno il nostro ruolo e le prerogative dei consiglieri, così come ho visto fare da tutti i sindaci che si sono alternati in questa carica negli ultimi 25 anni".



Di quanto discusso con Cirio, il primo cittadino ha poi fatto l’oggetto di una riunione coi capigruppo in Consiglio tenutasi nella giornata di giovedì 7 febbraio: "Sin dall’inizio del mandato la nostra maggioranza ha inteso affrontare il grave problema rappresentato dall’inadeguatezza degli spazi a disposizione delle scuole cittadine. E’ un’azione cui abbiamo guardato a 360 gradi, considerandola una nostra prerogativa e un nostro dovere, anche là dove le competenze tecniche e finanziarie riguardano altri enti, come è il caso della Provincia quando parliamo di scuole superiori".



"In questo senso – continua il sindaco – negli ultimi mesi ci siamo più volte confrontati coi dirigenti delle nostre scuole superiori, che ci hanno ribadito le annose problematiche riguardanti istituti che hanno forte necessità di nuove aule, laboratori e palestre. Sul punto stiamo interloquendo da mesi con la Provincia, e ringraziamo il presidente Federico Borgna per la sua disponibilità, come ne abbiamo parlato nei giorni scorsi durante la visita a Bra del viceministro all’Istruzione Ascani , che ringraziamo per le preziose indicazioni riguardanti la possibilità di accedere a specifici bandi ministeriali e fondi europei, mettendoci anche in contatto coi suoi funzionari. E degli stessi argomenti abbiamo infine discusso col presidente Cirio, cui va la gratitudine della nostra Amministrazione per aver dimostrato tanta disponibilità accettando di venire ad ascoltare le nostre istanze in compagnia del direttore generale della Regione con delega all’Istruzione".



Al governatore Cirio, così come al viceministro, il primo cittadino ha illustrato il quadro rappresentato da scuole che da una parte fanno registrare numeri in continua e positiva crescita ("Le pre-iscrizioni alle prime classe comunicate recentemente dai dirigenti scolastici parlano di numeri stabili per i licei, ma di un significativo aumento per il polo tecnico rappresentato dal Guala, e addirittura un incremento del 39% di iscrizioni alle prime del Mucci", spiega Fogliato), e che per altro verso devono però confrontarsi con sedi non più adeguate ad accoglierne gli allievi, con spazi insufficienti e inadeguati all’odierna didattica.



"Una problematica che mi pare sia stata compresa dai nostri interlocutori – prosegue Gianni Fogliato –, mentre da parte nostra abbiamo cercato di rafforzare nel dialogo con Regione e Provincia la necessità di un nuovo plesso per le nostre scuole superiori". Una richiesta che ora deve trovare la necessaria sensibilità da parte di questi interlocutori. Ma che, per il sindaco, qualora accolta, "a cascata potrà portare beneficio anche all’edilizia scolastica inferiore".



Argomentazioni nel dettaglio delle quali il primo cittadino preferisce non spingersi ("Davvero a proposito ogni discorso è prematuro", si limita a commentare), ma che, a leggere tra le righe, potrebbero celare un cambio di scenario tale da investire anche il discusso progetto della nuova scuola media.



In questo senso può aiutare ricordare che all’inizio degli anni 2000 a Bra si ragionò per qualche tempo sulla possibilità di realizzare nella zona di piazza Arpino una nuova sede per le superiori a indirizzo tecnico e scientifico. Un’idea che allora sfumò per varie ragioni, ma che oggi potrebbe essere ripresa per portarvi aule e laboratori del "Guala", istituto che oggi appare tra i più frequentati della città e anche tra i più penalizzati, essendo i suoi spazi divenuti insufficienti ad accoglierne tutti gli studenti, alcuni dei quali devono seguire le lezioni in aule che l’istituto affitta dai Salesiani.



Nel Piano regolatore comunale quell’area, non lontana dall’Hotel Cavalieri, è peraltro rimasta vincolata all’edilizia scolastica, mentre l’attuale sede del polo tecnico avrebbe quelle stesse caratteristiche di centralità che avevano portato l’Amministrazione a guardare all’ex scalo merci Ffss con l’idea di spostarvi la media "Piumati".



L’idea, certamente suggestiva, potrebbe essere quindi quella di prendere i classici due piccioni con una fava: trovare da Provincia e Regione i fondi per dare nuovi spazi a una delle principali scuole superiori cittadine e, al contempo, subentrare alla Provincia nella sede da questa dismessa, risolvendo così il problema della nuova scuola media senza dover consumare nuovo suolo in via Trento e Trieste.



Dalla Regione è arrivato l’impegno a verificare le possibilità sul campo, rapportandosi coi competenti uffici della Provincia. Chissà che tale suggestione non diventi presto una realtà su cui lavorare.



Nell’attesa di capirlo il Comitato "No alla Scuola Media nell’area di via Trento e Trieste" prosegue con le sue iniziative pubbliche di informazione sul discusso progetto. Per la serata di domani, martedì 11 febbraio, il Comitato invita la popolazione a un incontro pubblico in programma dalle ore 21 presso l’Hotel Cavalieri.