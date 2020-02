Bra, nella giornata del Ricordo, cerimonia e cordoglio per tutte le vittime delle Foibe (Foto)

La città di Bra ha celebrato nella mattina di oggi (lunedì 10 febbraio) il Giorno del Ricordo. La manifestazione ha voluto rinnovare la memoria della tragedia dei fratelli istriani, giuliani, dalmati, vittime delle foibe. È in queste cavità carsiche di origine naturale con un ingresso a strapiombo, che fra il 1943 e il 1947 furono gettati, vivi e morti, quasi diecimila italiani.

Al termine, il primo cittadino ha deposto una corona commemorativa a lato della targa in marmo nella piazzetta dedicata ai Martiri delle Foibe. L’orazione di Gianni Fogliato ha voluto rimarcare il dramma degli esuli, auspicando che la memoria di questi fatti non venga celebrata solo in una data, ma resti sempre viva in ognuno di noi.