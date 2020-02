Ceva: il "no" di Bongioanni e Pulitanò alla chiusura del distaccamento della Polstrada

“E’ assolutamente incomprensibile – aggiunge Paolo Bongioanni - come l’attuazione del Piano – peraltro non preceduta da un confronto, né tantomeno da un dialogo, con le parti in causa – giunga in un momento già di per sé delicatissimo per il comparto della viabilità e della logistica tra il Sud del Piemonte, il Savonese e l’Imperiese. Un comparto già in grave difficoltà dopo il crollo del viadotto di Altare. Reputo assurdo che il distaccamento Polstrada di Ceva venga qualificato come ‘non più strategico’ in un momento come questo. Da parte del Governo è segno evidente di scarsa sensibilità ed insufficiente attenzione a cosa accade concretamente sul territorio”.