Ceva scende in piazza per dire "no" alla chiusura del distaccamento di polizia stradale (FOTO)

L'appello veicolato nelle ultime ore ha colto nel segno: in centinaia nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio 2020, si sono recati di fronte alla caserma della polizia stradale di Ceva per dire no alla chiusura del distaccamento, proposta dal Ministero dell'Interno nel piano di razionalizzazione (che coinvolge anche quelli di Borgomanero e Domodossola in Piemonte).