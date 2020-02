Clavesana, Protezione civile realizza nuova asta di rilevazione del livello del Tanaro

Sabato 8 febbraio il Gruppo dei Volontari della Protezione Civile di Clavesana, coordinati dal responsabile Giovanni Bracco, ha realizzato una nuova asta di rilevazione del livello del fiume Tanaro.



Dopo l’alluvione del 1994 il puntuale monitoraggio del livello del fiume durante gli eventi di piena ha acquisito una funzione di fondamentale importanza. L’informazione consente infatti alla Protezione Civile e all’Amministrazione comunale di valutare in tempo reale il rischio di esondazione e di predisporre con la massima tempestività l’evacuazione dalle abitazioni che ne sarebbero interessate.



Si tratta di eventi, in passato straordinari, che negli ultimi anni si verificano con sempre maggior frequenza. Ultima in ordine di tempo è stata la piena dello scorso novembre, che ha visto i volontari della Protezione Civile impegnati per due giorni e due notti consecutive in una costante attività di monitoraggio e prevenzione.



La preesistente asta di rilevazione era divenuta poco visibile a causa dello scolorimento delle tacche e dei numeri. Per migliorare la visibilità alla nuova asta sono stati applicati numeri catarifrangenti e disegnate tacche con vernice fosforescente. Pertanto anche nelle ore notturne il monitoraggio del livello dell’acqua sarà agevole con la semplice illuminazione dell’asta con una torcia elettrica.



La nuova asta è stata applicata a un pilastro del ponte di viale Martiri della Libertà, che collega il concentrico di Madonna della Neve con la borgata Gerino, nella medesima posizione della precedente.



L’Amministrazione comunale di Clavesana ringrazia, anche a nome di tutti i cittadini, i volontari della Protezione civile, che si sono prodigati nella realizzazione di quest’opera e che, non solo nelle emergenze, dimostrano sempre grande generosità collaborando alle varie attività che si svolgono sul territorio comunale.