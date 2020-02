"Connessioni improponibili e obblighi elettronici: così gli artigiani non vivono più!"

Paolo Manera, presidente della Confartigianato di Mondovì, non usa mezzi termini per commentare le difficoltà tecnologiche legate alla connessione internet in Granda: "Basta! Così gli artigiani non vivono più. I lavori per la fibra non vanno avanti e non arriva un servizio decente ed economicamente concorrenziale, se non in piccoli quadranti di città. Se non ci fossero operatori privati che forniscono servizi radio, saremmo scollegati dal mondo. Eppure lo Stato impone dopo la fattura elettronica lo scontrino elettronico. Forse per vendere nuovi apparecchi e inventare nuovi adempimenti?".

Per poi aggiungere: "Il pos non è un servizio, è uno strumento per il furto legalizzato. Per non parlare della lotteria! Ma perché l'Italia è solo prima in imposizioni e burocrazia? Abbattete il cuneo fiscale e l'economia ripartirà di conseguenza".