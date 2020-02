Giorno del Ricordo. La saviglianese Fulvia Gissi, figlia di esuli istriani racconta la storia della sua famiglia

I massacri delle foibe e l’esilio degli italiani istriani, dalmati e fiumani dalla loro terra sono una pagina dolente della storia, sovente “maltrattata” quando non ignorata. Spesso tacciati di essere fascisti gli italiani che dopo il Trattato di pace di Versailles del dicembre 1947 furono costretti ad abbandonare le loro vite hanno tramandato la storia dell’esilio ai propri figlie e nipoti.

La saviglianese Fulvia Gissi è figlia di quelli esuli. Sua mamma lasciò Pola proprio nel ’47 mentre era incinta. “Tutti i miei genitori e nonni sono di Sola e sono andati via nel 1947 con l’ultima nave che ha fatto servizio a Venezia dopo il Trattato di pace che assegnò l’Istria all’allora Jugoslavia. Hanno aspettato fino all’ultimo che non fosse così e quando è stato firmato hanno deciso di venire via”.

La popolazione istriana all’epoca contava circa 350 mila abitanti e sono andati via in massa, rimasero gli anziani e coloro che non se la sentivano di muoversi.

I genitori di Fulvia Gissi, come molti altri, lasciarono tutto alla giovane età di 24 anni. Proprio con le proprietà e i beni di quegli italiani vennero pagati i debiti di guerra alla Jugoslavia. Partirono presto, sul piroscafo "Toscana", per raggiungere Venezia e da lì il viaggio in treno fino a Cuneo.

“E’ stato un momento non piacevole, ancora adesso qualcuno accusa gli esuli di essere stati dei fascisti non c’è un errore più grande. Come in tutta l’Italia in quel periodo c’erano fascisti e antifascisti, per un lungo periodo il litorale adriatico è stato occupato dai tedeschi quindi moltissimi sono stati gli istriani che hanno formato bande partigiane contro i tedeschi e molti di loro si erano aggregati a Tito, fino a quando si sono resi conto che la sua volontà era quella di occupare le terre a tutti i costi. A quel punto sono venuti via”.

“Per i miei genitori - racconta la saviglianese - avevano trascorso metà della loro vita a Pola, è una bellissima città sul mare, con origine romane, abitanti a una vita completamente diversa in una terra estremamente amata. Loro si sono ricostruiti una vita e sono stati molti grati al posto che ci ha accolti. Mio papa è stato accolto molto bene da Savigliano anche se il primo punto di appoggio è stato Cuneo”.

Cuneo è il luogo di nascita di Fulvia Gissi. Lì infatti era di stanza lo zio, il fratello della mamma, giovane ufficiale arrivato tra i primi in Italia e che aveva quindi diritto di scegliere una destinazione. “Erano già in guerra e lui aveva ragionato un por e aveva pensato che il cuneese fosse una zona tra le meno colpite, sapeva che l’Istria invece era stata una delle zone più calde e sapeva che sarebbe stata coinvolta in maniera pesante”. Pola in particolare era il principale porto militare della marina asburgica e lì c’era un enorme arsenale costruito proprio dall’Austria, aveva perciò subito una serie infinita di bombardamenti. “Mio zio aveva quindi scelto di venire in queste zone, si era travato come tenente a Cuneo nel momento dell’Armistizio, lui ha fatto tutto la guerra partigiana, lui ha vissuto da partigiano qui, finita la guerra, ha pensato di rimanere qua. Per fortuna perchè nel’ 47, i miei nonni e i miei genitori si sono potuti appoggiare a lui”.

E così mamma Maria, papà Bernardo, insieme ai nonni ricominciarono una nuova vita insieme allo zio già stabilitosi nella Granda. “I miei genitori erano studenti quando vennero via da Pola. Prima di lasciare la città, lui venne preso dagli ufficiali di Tito, che volevano disfarsi di tutti i giovani, e costretto ad andare a piedi con altre circa 4 mila persone fino ai confini con l’Ungheria. Mio padre erano un uomo di un metro e novanta ma quando tornò pesava neanche 50 chili. Fu uno dei pochi che riuscì a tornare a casa. Quando è venuto qua inventarsi un’esistenza non è stato facile”.

Bernardo Gissi ha poi concluso l’università a Cuneo, laureandosi in economia e commercio. In seguito è diventato direttore generale della Cr Savigliano. “Aveva cominciato da niente, aveva vinto un concorso, l’ha vinto ed è per questo che siamo poi venuti qui a Savigliano”.

La sua seconda parte di vita si è quindi svolta nella città di Savigliano dove ha poi conseguito una brillante carriera e dove ha sviluppato legami stretti e amicizie. “Mio padre è sempre stato molto grato a chi lo ha accolto. Mia nonna invece che aveva trascorso la sua giovinezza a Pola, rimpianse molto la sua terra. Mio nonno è mancato presto invece. Intorno al ’20/21 era stato eletto Potestà, ma del tutto in maniera apolitica. Durante gli anni dal ’45 al ’47 quando Pola era un’enclave isolata dal resto dell’Istria, sotto il protettorato britannico, e tutto intorno c’erano già i partigiani di Tito, lui era stato preso perchè aveva preso la bandiera italiana a un uomo che cercava di strapparla. Lo hanno portato fuori città, in un carcere locale, dove la maggior parte dei prigionieri era stata poi presa e buttata nelle foibe. Sarebbe andato anche lui, per quella carica che aveva avuto nel passato, e mia nonna era stata molto in gamba, aveva denunciato la scomparsa al comando inglese a Pola. Loro hanno sempre voluto avere sue notizie quindi i partigiani non hanno osato buttarlo in foiba. Lo hanno poi rimandato a casa, ma dopo mesi tenuto a dormire per terra con tutte le notti questi partigiani che arrivavano con i manganelli e prendevano la gente che poi scompariva, lui è tornato che anche fisicamente era molto provato. E’ mancato nel 1956”.

Non ebbe quindi modo di vivere la realtà locale se non in parte. “Mio nonno era di una dolcezza incredibile, quindi ebbe modo di frequentare il luogo ma la salute era decisamente malferma. Lui era legato a noi bambine, veniva a trovarci a Savigliano, perchè loro erano invece rimasti a Cuneo, e andava sempre nei caffè a giocare a bridge, poi però è mancato presto a 65 anni”. La nonna, più giovane, è vissuta per le nipotine, “E’ venuta a vivere con noi alla morte del nonno, era una donna molto aperta e cordiale, anche se non si sentiva a casa sua”.

Una cosa legava però tutti i membri della famiglia: l’importanza di ricordare. “Papà, che ha lavorato in banca tutta la vita, poi è stato chiamato dall’allora presidente della Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi, a dirigere la Cassa di Risparmio di Asti e quando è andato in pensione si è reinventato, ha rimesso insieme tutta la storia e ha fatto una cosa molto bella, è andato a parlare nelle scuole, raccontando queste vicende. Come le corse nei rifugi antiaerei. Una volta ricordo erano arrivati di sorpresa gli aeroplani, la sirena era partita in ritardo, tutti correvano per la strada per arrivare al rifugio, non ce la fecero e si rifugiarono in una cantina, cadde una bomba, per fortuna per traverso e la parte dove si erano rifugiati rimase indenne. E poi certo il ricordo della partenza nel febbraio del ’47 sull’ultimo viaggio del piroscafo che trasportava anche la salma del patriota Nazario Sauro. Momenti davvero duri”.

“E stato un periodo duro per tutti, non solo per i miei genitori. Non dimentichiamoci che era appena finita la guerra e avere 300 mila persone in più in un’Italia povera e affamata non era facile. Questa gente è stata portata nelle caserme, utilizzate come ricovero ed erano posti non belli. Il treno che passava per Bologna con donne e bambini addirittura venne fermato da un picchetto di partigiani comunisti che impediva di dare rifornimenti come latte per i bambini, non li avevano lasciati scendere ne fermarsi per non offrire generi di conforto”.

Come ex insegnante ha sempre cercato di raccontare questa parentesi della storia, scegliendo quanto meno libri di testo che avessero un riferimento all’episodio delle foibe e dell’esilio. Oggi il suo impegno per trasmettere la memoria è profuso nell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ANVGD, “Con questa associazione cerchiamo di staccare tutte le nostre proposte dalle proposte pseudofascisti che utilizzano questo dramma storico a scopo politico, a noi non interessa”.

Pola oggi si trova sotto lo stato della Croazia. La famiglia Gissi è tornata diverse volte nella sua terre d’origine, ma le prime volte non senza timore. “Mio papà è tornato nel ’57, ero morto l’altro mio nonno era appena mancato e lui era tornato a trovare la sorella e mia cugina che erano rimaste lì. Era tornato con una certa paura. Non era ancora facile andare. Noi poi siamo tornati nel ’60 e poi per un certo periodo di anni in vacanza. Ho dei ricordi abbastanza buffi dei primi anni, mancava tutto, erano ancora in un periodo difficili, adesso è cambiato, si è sviluppato dal unto di vista turistico, ma allora non c’era nulla. Mia nonna mandava pacchi con oggetti di uso comune, derrate alimentare, le strade portavano ancora i segni dei bombardamenti, le case diroccate. Era un Paese molto povero, seppur molto bello”.

Il ricordo di Savigliano a Norma Cossetto

Un insieme di ricordi di entrambi i genitori che adesso Fulvia Gissi vorrebbe cercare di donare all’Archivio Storico di Savigliano. La città ha ricordato ieri le vittime dei massacri delle foibe intitolando la piazza di fronte al mercato a Norma Cossetto, la giovane rapita, torturato, violentata e uccisa dai partigiani di Tito nel 1943. “Ci sono stati tanti episodi terribili - commenta Fulvia Gissi - quello fu di particolare violenza. Sono molto lieta di questa intitolazione. Il giorno del ricordo è un momento molto importante perchè finalmente si riconosceva un episodio storico che la gente ignorava”.

Savigliano ha ospitato diverse famiglie di esuli, oggi ne rimangono poche, ma la città resta attiva nel ricorda questo momento storico. “Cerchiamo di trasmettere almeno la conoscenza che non deve andate persa. Savigliano abbastanza pilota in questo senso, perchè collaborazione di papà con Soave aveva fatto sì che ci fosse questa intitolazione tra le prime cittadine dei dintorni ai Martiri delle foibe, infatti c’è via Martiri delle foibe, e lì mettevano tutti gli corona di alloro e adesso la mettiamo al monumento inaugurato due anni fa. Quest’anno il momento più importante è l’intitolazione a Norma Cossetto. Per me l’importante oggi è trasmette la memoria ai giovani e che venga inserita sempre nei libri scolastici soprattutto, perchè la memoria storica è fondamentale per il futuro”.