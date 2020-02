Mondovì: contrasto al gioco d'azzardo nel Consiglio comunale del 13 febbraio

Si terrà alle 18 di giovedì 13 febbraio, in seduta pubblica di prima convocazione presso la sala consiliare del municipio di Mondovì, il prossimo Consiglio comunale in programma nel capoluogo monregalese.

Saranno otto i punti trattati, tanti quanti quelli inseriti all'ordine del giorno, nel quale, ed è una rarità per la città del Belvedere, non compaiono interrogazioni da parte degli esponenti di minoranza.

Si inizierà con alcune comunicazioni circa gli avvenuti prelievi dal fondo di riserva ordinario e di cassa e alcune variazioni di competenza della giunta comunale, per poi passare alla verifica della qualità e della quantità delle aree fabbricabili e a provvedimenti in merito al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e all'aggiornamento del DUP triennale.



Ci sarà infine spazio anche per due ordini del giorno, relativi rispettivamente alla "difesa della legge regionale n.9/2016: norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" e alle "osservazioni al p.d.l. n 70/2019 e modifiche l.r. 16/2018 procedure per riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana", preceduti dalla presa d'atto delle dimissioni di un componente della commissione edilizia comunale e dall'approvazione del regolamento per il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.