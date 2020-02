Nuovi pannelli 'fonoassorbenti' nella mensa della scuola elementare di Moretta

Sarà eseguito la prossima settimana, dal 24 al 26 febbraio, durante la chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale, l’intervento programmato dall’amministrazione comunale all’interno della nuova mensa scolastica della scuola primaria di via Roma. Saranno installati i nuovi pannelli fonoassorbenti, necessari per la riduzione del rumore all’interno del locale.

"L’intervento – spiega il sindaco di Moretta Gianni Gatti – è stato richiesto fin dai primi tempi di utilizzo del nuovo locale, in quanto sono apparsi subito evidenti delle carenze su questo aspetto. I pannelli miglioreranno l’ambiente dal punto di vista acustico".

Nelle prossime settimane è inoltre già stato messo in calendario un secondo intervento nella mensa:saranno posizionate una serie di tende alle vetrate e alle finestre, che permetteranno di schermare la luce e permettere anche l’apertura delle porte durante la bella stagione.