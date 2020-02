Povertà: quale situazione in Italia? Se ne parla a Savigliano

Appuntamento di febbraio della Scuola di Politica dell’Associazione Benecomune focalizzato su un tema purtroppo sempre di attualità: la povertà. Testimone d’eccezione Paolo Ramonda, responsabile generale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata nel 1968 da don Oreste Benzi.

Una serata per capire chi sono i poveri oggi in Italia, quali sono le nuove fragilità e le urgenze, non sempre e solo economiche, che spesso sfociano nella violenza e negli abusi, attraverso la straordinaria esperienza della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Un incontro anche per fare il punto sugli strumenti introdotti dalla politica, insieme a Christian Marino del Consorzio Monviso Solidale, che dopo l’intervento di Ramonda, proverà a tracciare il quadro degli interventi prima del Reddito di Inclusione e oggi del Reddito di Cittadinanza e per capire con qualche numero la dimensione del fenomeno, in particolare sul territorio saviglianese.

La Scuola di Politica di Benecomune continuerà poi i suoi eventi mensili con una serata dedicata al cruciale tema dell’evoluzione demografica con il prof. Giuseppe Costa il 13 marzo p.v. Tutti gli eventi già in calendario così come ulteriori informazioni sulla scuola, le registrazioni delle serate e come fare a seguirci si possono trovare sul sito www.benecomune.info.

L’appuntamento è quindi per Martedì 25 Febbraio 2020 alle ore 21 , sempre nel salone della Pieve al primo piano di piazzetta Pieve 8, con Paolo Ramonda e Christian Marino per l’evento #Povertà: quale situazione in Italia? L’incontro è aperto a tutti ed è trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione Benecomune.