Saluzzo, imparare a mangiare integrale

Sai riconoscere una pasta integrale al 100 per cento?Ti piacerebbe imparare a cucinare utilizzandola?.

Questa sera (lunedì 10 febbraio) alle 21 allo Spazio culturale piemontese di corso Roma 4, la serata dal titolo "Mangiare integrale" per avere benefici sulla salute.

Interverranno la naturopata Alice Fonte e il panificatore Alberto Degiovanni, produttore della farina biologica "San e Bun" per insegnare a cucinare utilizzando solo pasta integrale,a fare la pasta in casa, a leggere le etichette dei prodotti biologici, riconoscendo il vero "Made in Italy"

Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria al numero di telefono 345 588 5818.