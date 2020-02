Rinnovo delle cariche, giovani e agricoltura di montagna: gli obiettivi 2020 di Fabiano Porcu, nuovo direttore provinciale Coldiretti Cuneo (VIDEO)

Rinnovo delle cariche e pressing sulla Regione per un PSR (Programma di Sviluppo Rurale) che dia il giusto spazio ai giovani e all'agricoltura di montagna. Sono gli obiettivi 2020 del nuovo direttore provinciale di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu.

45 anni, sposato con un figlio, Porcu vanta 15 anni di esperienza in Coldiretti: prima in Sardegna, sua regione natale, poi in Liguria e Lazio dove ha ricoperto la carica di direttore regionale dell'associazione Allevatori. È subentrato a Tino Arosio chiamato alla Direzione regionale di Coldiretti Veneto

Guarda l'intervista video a Fabiano Porcu: