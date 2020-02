Raffiche di vento in Valle Stura: scoperchiata una casa a Vinadio, lamiere su vetture parcheggiate davanti allo stabilimento Acqua Sant'Anna (VIDEO)

Intervento ex scuole Pratolungo

Da questa mattina forti raffiche di vento hanno investito la valle Stura.

Prima si sono staccate pietre dal campanile storico della parrocchiale di San Fiorenzo cadute sulle macchine parcheggiate. L'area è stata transennata.

A mezzogiorno, in centro Vinadio, è stato scoperchiato il tetto di una casa.

A rischio il tetto delle ex scuole di Pratolungo; il vento lo stava scoperchiando. Per bloccarlo è stato posizionato un mezzo con braccio telescopico: con il peso della navicella Merlo della Alpi Costruzioni sono stati fermati danni del vento. Per precauzione sarà lasciato anche stanotte.

Nel primo pomeriggio il forte vento ha scoperchiato parte dello stabilimento Sant'Anna Fonti di Vinadio in frazione Roviera. Le lamiere sono finite su alcune macchine parcheggiate davanti all'azienda. Per ragioni di sicurezza il personale addetto è stato evacuato, e i camion sono stati dirottati nella piazza di Vinadio. È stata anche chiusa la circonvallazione di frazione Roviera.

In corso l'intervento da parte dei vigili del fuoco di Cuneo.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Come ci conferma il sindaco Angelo Giverso che ha supervisionato gli interventi, “ci sono ancora forti raffiche in corso che colpiscono a folate”.