Casalgrasso, titolare di una ditta di volantinaggio condannato per aver violato le norme di sicurezza sul lavoro

Quando i Vigili del Fuoco erano andati ad ispezionare il fabbricato a Casalgrasso, dopo un esposto che aveva segnalato una situazione di potenziale pericolosità, si trovarono di fronte ad un luogo di lavoro in disordine e senza neppure un’uscita d’emergenza: “Se si fosse sviluppato un incendio, si sarebbe propagato nel giro di un minuto e mezzo”.

A.S., titolare di un’attività di distribuzione di volantini di nazionalità pachistana, è stato condannato oggi a 6 mesi di arresto – pena sospesa – per non aver rispettato le norme sulla sicurezza sul lavoro e antincendio.

“All’interno trovammo due autoveicoli con il motore smontato, un contenitore metallico per il rifornimento dei carburanti e un altro contenitore per il recupero dei materiali, più una serie di bancali, stufette, cavi, la bombola del gpl e altro ancora. Sui bancali aperti c’erano materiale cartaceo e più di 5.000 chilogrammi di volantini, alcuni dei quali scaduti e buttati all’interno di un cassone come carta da macero ”, ha raccontato l’ispettore dei Vigili del Fuoco.

Ma ciò che più lo aveva sorpreso era stato trovare all’interno del fabbricato una cisterna di carburante che avrebbe dovuto essere sistemato all’aperto “ad almeno cinque metri dai fabbricati e a non meno di dieci metri dal materiale combustibile, e una bombola di gas non completamente vuota ”.

Durante il sopralluogo erano presenti alcune persone, stranieri che non parlavano italiano, ma non è certo che fra loro ci fosse anche A.Q..

Il difensore aveva chiesto per l’imputato, incensurato, il minimo della pena, tenuto conto che la cartellonistica era parzialmente presente e i principali pericoli erano stati rimossi prima che cessasse l’attività.