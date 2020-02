Lutto a Savigliano per la scomparsa del medico di famiglia Paolo Siccardi

Lutto a Savigliano per la morte di Paolo Siccardi. Classe 1950, laureato in medicina, è stato per anni medico di famiglia a Savigliano è mancato nella notte di domenica 9 febbraio.

Molto amato dai cittadini che in queste ore stanno mandando tanti messaggi di condoglianze alla famiglia. “Sei stato un persona stupenda e meravigliosa”, “Un medico di famiglia sensibile e competente”, “I miei figli sono cresciuti sotto le tue amorevoli cure, si sei sempre stato per noi” sono solo alcuni dei post che si leggono su Facebook.

Appassionato d’arte e collezionista di quadri, Siccardi lascia la moglie Lidia e la figlia Sara.

I funerali oggi, lunedì 10 febbraio, alle 16 a Sant’Andrea.