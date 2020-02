Mercoledì l'ultimo saluto a Romina, 45enne di Busca morta durante una gita al monte Frisson

Saranno mercoledì 12 febbraio alle 10, all'Hospice di Busca, i funerali di Romina Giuliano, la donna di 45 anni rimasta vittima, ieri 9 febbraio in Valle Vermenagna, di un drammatico incidente in montagna.

Impegnata in una gita di scialpinismo sul monte Frisson assieme ad altre quattro persone, la donna è fatalmente scivolata, precipitando per 300 metri. Troppo gravi i traumi riportati: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La salma è stata ricomposta presso la camera mortuaria della casa di riposo di Vernante, a disposizione delle autorità giudiziarie. Oggi il nullaosta per la celebrazione del rito funebre.

"L'ennesima tragedia improvvisa che colpisce la nostra comunità dall'inizio dell'anno - ha dichiarao ieri il sindaco Marco Gallo, appena saputa la tragedia - . Romina era ben conosciuta a Busca, specie nell'ambito associazionistico, perché era nella direzione del nostro Sciclub. Ci stringiamo ovviamente alla famiglia in questo momento di dolore".

Romina lascia il padre Domenico e il fratello Valter, vigile del fuoco di Cuneo.