Due giovani sono statri trasportati in codice giallo all'ospedale "Regina Montis Regalis" in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 a Vicoforte.

La loro microcar stava percorrendo via delle Cappelle, carreggiata che collega la città del Santuario alla parte alta di Mondovì, quando il veicolo, per cause da accertare, si è ribaltato, concludendo la propria corsa nel prato adiacente alla strada.