Confcommercio Cuneo viaggia con Citroën

Consegnata al presidente Luca Chiapella da parte di Franco Armando – titolare di “Armando Citroën”, una autovettura C5 Aircross, frutto del nuovo accordo di collaborazione tra la prestigiosa concessionaria della nota casa francese e Confcommercio Cuneo e che prevede significative agevolazioni per tutti gli Associati Confcommercio Cuneo che intenderanno acquistare un veicolo commerciale o privato, a condizioni di esclusivo vantaggio.

“riteniamo che in una realtà competitiva come quella di oggi sia strategico attivare sinergie e siglare accordi di partenariato in grado di apportare concreti vantaggi ai propri Associati anche in un settore così importante quale è il comparto automobilistico – dichiara il presidente Chiapella – ringrazio Armando di aver creduto in questo progetto e sono certo che questi porterà vantaggi ad entrambe le realtà”.

Armando Citroën è un'azienda nata nel 1966, grazie alla passione per lo Chevron del fondatore G.B. Armando, che ora può vantare la presenza di quattro sedi nella provincia di Cuneo (Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Alba) più un “DS Store” nel capoluogo.

Oltre alla vendita di autovetture nuove è anche “Business Center”: il riferimento in provincia per l'acquisto di un veicolo commerciale.

Dispone di una vasta scelta di vetture d'occasione, aziendali e “km-zero” e offre servizi di: officina, carrozzeria, centro revisioni, pneumatici.