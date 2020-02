CuneoGinnastica: ottimo esordio in Artistica Europa

A Chieri, Campionato regionale del circuito Artistica Europa, prima prova dell’anno per il gruppo delle Viole, ginnaste agoniste del settore di Artistica.

Tra le senior nella categoria Silver Top primeggia la cuneese Ilaria Albanese che con ottime esecuzioni sale sul gradino più alto del podio, medaglia d’argento nella categoria junior per la compagna Sveva Mauro che convince la giuria con esecuzioni sicure e precise, seguono in classifica, tutte nella top ten le ormai grandi esperte della ginnastica artistica Marta Isaia (quarta) ed Elisabetta Marchisio.

Nella categoria allieve buona prova della giovanissima e promettente Alice Peano; per la categoria Open al quarto posto c’è la ginnasta più esperta del settore che riveste anche i panni di allenatrice per le più piccine,Tiziana Bisconti. Assente per recupero da un lieve infortunio ma già pronta per la ripresa, la borgarina Francesca Avena.

Tra le junior della categoria Silver Maxi brillano le giovani Christel Girodengo e Veronica Bragoli che con degli esercizi sicuri e notevolmente migliorati scalano vertiginosamente la classifica rispetto lo scorso anno; Veronica conquista anche una preziosa medaglia di bronzo.

Nella sezione Gold junior primeggia Lucrezia Silvestro, nella top ten rientra Eleonora Ciacci unica ginnasta del gruppo Viole a prendere parte alle gare Gold. Per la categoria allieve prima fascia argento per Asia Delfino, quarta Sara Hadouz, nelle allieve seconda fascia argento per la borgarina Sofia Ambrosio.

Le allenatrici che hanno accompagnato queste ginnaste nei due lunghi giorni di gara, Stefania Bongiovanni, Iris Menardi, Jessica Barroero e Roberta Scavone, sono molto soddisfatte dei progressi fatti e dei miglioramenti conquistati e guardano già avanti alla seconda prova regionale di marzo che condurrà le loro giovani atlete alla finalissima nazionale.