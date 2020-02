Ancora Foehn con raffiche oltre i 100 km/h in montagna e temperature primaverili per tutta la settimana

Come anticipato, questa settimana sarà caratterizzata da forti correnti occidentali in quota, con Foehn che oggi, domani e nel fine settimana raggiungerà anche le pianure facendo rialzare le temperature su valori primaverili. Piogge e nevicate solo sui versanti alpini di confine.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 10 a domenica 16 febbraio

Sulle pianure cielo che sarà solcato a più riprese da nubi alte senza precipitazioni significative per tutta la settimana. Su levante ligure invece le nubi saranno più basse e genereranno precipitazioni moderate ma prolungate oggi e domani, così come con molta probabilità venerdì. Sui confini alpini di torinese Valle d’Aosta e alto Piemonte lo stau produrrà precipitazioni che soprattutto oggi e domani saranno piuttosto intense con nevicate che domani potranno scendere fino nei fondovalle.

Temperature massime che oggi e nel fine settimana supereranno in alcune aree i 20/22 °C a causa del Foehn. A metà settimana scenderanno su valori più normali ma comunque oltre le medie del periodo. Minime che dove soffierà il Foehn saranno sui 5/6 °C (localmente anche di più) mentre nelle zone dove ci sarà calma di vento saranno ancora possibili valori attorno lo 0 con brinate/gelate al mattino.

Venti molto forti occidentali per quasi tutta la settimana sulle Alpi (valori di raffiche abbondantemente oltre i 100 km/h), con raffiche di Foehn che raggiungeranno di tanto in tanto le pianure soprattutto oggi, domani e nel fine settimana. Elevato rischio di incendi. Poco vento in Liguria, con direzione per lo più sudoccidentale.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona