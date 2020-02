Corso di social media marketing per piccole imprese a Ceva

Chi gestisce un’attività commerciale, un piccolo business o un’associazione no-profit sa bene quanto sia essenziale farsi conoscere on line. È importante però farlo in modo organizzato, misurando i risultati in rapporto ai traguardi pianificati, per evitare di sprecare tempo ed energie.

A Ceva inizia in orario serale un corso di Elementi di social media marketing per Micro e Piccole imprese con l’obiettivo di dare un quadro completo su:

· Strumenti utili per promuovere una piccola attività online,

· Tecniche per raccontare in modo efficace un’azienda o un prodotto,

· Tools per controllare i risultati e migliorare le strategie.

Grazie al Catalogo dell'Offerta Formativa COF 2019-2020 finanziato dal POR-FSE 2014-2020, la Regione Piemonte consente a tutti i lavoratori (titolari o dipendenti) di accedere a questo corso della durata di 30 ore pagando solo la quota pari al 30% del costo totale ovvero 99 euro.

La docenza è affidata a tre professionisti dell'agenzia di comunicazione ACD:

· Alessandro Casti presenterà la comunicazione integrata

· Anna Olmo parlerà di copywriting e proporrà esercizi di Storytelling

· Beatrice Cuniberti insegnerà a tradurre i numeri in risultati e ad ottimizzarli entrambi.

Il corso si terrà a partire da fine febbraio il lunedì e il mercoledì dalle 20 alle 23 ed il gruppo sarà composto da un massimo di 16 persone. Questo per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi previsti.

Le iscrizioni chiudono il 14 febbraio 2020

Riserva un posto a questo link http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=13602

Possono richiedere il voucher pari al 70% del prezzo totale:

• Tutti i lavoratori occupati domiciliati in Piemonte o impiegati presso un datore di lavoro pubblico o privato localizzato in Piemonte,

• Tutte le imprese localizzate in Piemonte (il voucher copre una quota percentuale che va dal 50% al 70% del costo totale a seconda della dimensione dell’impresa richiedente),

• I professionisti iscritti ad albi professionali,

• I lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Cfpcemon S.c.a r.l.

Ceva: Via Regina Margherita, 2 - Tel 0174.701284 – Whatsapp 338.1147250

Mondovì: Via Conti di Sambuy, 26 - Tel 0174.42135 – Whatsapp 334.1879146

Fossano: Via Circonvallazione, 13 - Tel 0172.646097 – Whatsapp 334.2273388

www.cfpcemon.it