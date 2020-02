Marketing aziendale: l'importanza di gadget e abbigliamento personalizzato

I gadget e l'abbigliamento personalizzato sono uno dei migliori modi per fare marketing aziendale. Difficilmente infatti si riuscirà a trovare un modo più economico, più efficiente e più duraturo nel tempo di far circolare e conoscere il marchio della propria azienda.

Oggi, sul web, si possono trovare diversi servizi che offrono stampe per personalizzare i gadget e indumenti, come ad esempio t-shirt o berretti, per la propria azienda. Uno di questi è Burger print , realtà da anni leader del settore, capace di offrire la personalizzazione su un grandissimo numero di articoli. Su Burger Print sarà infatti possibile procurarsi oggetti di abbigliamento personalizzati, come magliette, cappelli o borse, articoli di cancelleria e oggetti vari, come ad esempio, matite, penne, bicchieri, o tazze.

Ognuno di questi articoli è disponibile in tantissimi modelli differenti, prodotti da diversi brand, in modo da poter scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, anche economiche.

Avere a disposizione questi articoli personalizzati può tornare utile in molte situazioni, regalandoli ai clienti, o potenziali tali, durante eventi, incontri, o semplicemente quando questi vengono in ufficio.

I vantaggi degli articoli personalizzati rispetto alle altre forme di marketing







L'opzione di produrre articoli personalizzati per fare marketing aziendale è senza dubbio da prendere in considerazione per un imprenditore.

Come è risaputo, creare campagne pubblicitarie è un'operazione molto dispendiosa per l'azienda e non sempre capace di portare i risultati sperati. Ecco che allora può pian piano farsi largo l'idea di realizzare campagne pubblicitarie meno convenzionali, da una parte più economiche, dall'altra più efficienti.

Tramite diversi sondaggi sui clienti, è stato infatti dimostrato come questo tipo di marketing aziendale abbia più presa. Le persone affermano generalmente di apprezzare i gadget in regalo e solitamente di ricordare anche a distanza di anni dove hanno preso, ad esempio, una particolare penna con sopra inciso il nome di un'azienda.

Questo fatto può portare molti vantaggi, primo tra tutti la fidelizzazione del cliente: regalandogli un gadget o una maglietta questo si sentirà quasi parte dell'azienda, andando così a creare un forte legame che difficilmente si spezzerà. Inoltre, se il cliente farà uso dell'omaggio nella vita di tutti i giorni, il marchio dell'azienda circolerà ulteriormente, senza necessità di ulteriori spese. Questo aspetto si riflette poi su un'altra caratteristica: i gadget personalizzati garantiscono un'esposizione del marchio più duratura nel tempo rispetto che alle campagne pubblicitarie più tradizionali.

Inoltre tramite la creazione di gadget personalizzati sarà possibile veicolari i messaggi dell'azienda, ad esempio con un colore specifico o tramite un determinato materiale, magari eco-friendly, con cui è stato creato l'omaggio donato al cliente.

Aggiungendoci il fatto che, dati alla mano, la creazione di gadget e abbigliamento personalizzato è tra i metodi più economici di fare marketing aziendale, appare chiaro come questa sia una scelta assolutamente da tenere in considerazione per l'imprenditore che vuole far circolare il marchio della propria azienda.

Come creare gadget personalizzati per le aziende

La prima scelta ovviamente è se rivolgersi a servizi tradizionali o online. Ovviamente quelli online hanno il gran vantaggio di essere tendenzialmente più economici, senza però ledere sulla qualità.

Tra i migliori servizi in questo ambito troviamo Burger Print. Sul sito di Burger Print è possibile personalizzare gadget e abbigliamento come più si preferisce, potendo scegliere anche tra un gran numero di articoli.

Da notare che i prezzi variano anche a seconda della grandezza dell'ordine: ordinando più unità dello stesso prodotto sarà possibile usufruire di sconti che talvolta sono delle vere e proprie occasioni da non perdere. Ciò può tornare utili a diverse aziende, che hanno in previsione la distribuzione su larga scala di gadget personalizzati, ad esempio come avviene durante le fiere di settore.