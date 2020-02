A Caramagna concorso fotografico per l'8 marzo e festa di carnevale per i bambini

L’Associazione CaraBIblioteca, in collaborazione con lo studio fotografico Controluce di Caramagna, ha indetto un concorso dal titolo: “DONNE CHE LEGGONO”, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della Festa della donna l’8 marzo.

Le foto possono essere consegnate in biblioteca o presso lo studio fotografico entro martedì 3 marzo 2020, saranno premiate tre foto scelte da una giuria tecnica e una scelta dalla giuria popolare.

La premiazione avverrà in biblioteca la sera dell’8 marzo, alle ore 19, quando verrà inaugurata la mostra delle foto in concorso. Dopo un periodo di esposizione presso la biblioteca, la mostra proseguirà in altri locali di Caramagna e presso una libreria di Bra.

Dopo la premiazione, l’Associazione è lieta di ospitare i presenti e chi lo desidera a una cena condivisa nei locali del Comune, per festeggiare. Verrà offerto un primo caldo, coperto ed acqua (offerta 5 euro), iscrizione entro il 6 marzo presso la biblioteca o alla mail: cara.biblioteca@gmail.com





Sabato 22 febbraio, alle ore 15,30, festa dei bambini in biblioteca per Carnevale. Le volontarie animeranno un laboratorio grafico e una festa in maschera. Iscrizioni entro giovedì 20 febbraio in biblioteca o alla mail:

cara.biblioteca@gmail.com