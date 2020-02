Bra, una serata con il counselor empirico Giovanna Orlando sul tema “Obiettivi, sceglierli bene e perseguirli”

Una cosa è certa: all’Associazione Culturale Albedo di Bra non ci si annoia mai. Ok, le temperature si sono abbassate, ma il sodalizio offre una serie di opportunità che possono rendere l’inverno più piacevole di quanto previsto (che poi, mica si può rimanere chiusi in casa fino ad aprile?!).

Per la serie freddo, non ti temo, giovedì 13 febbraio, alle ore 21, nel salotto di piazza Roma 5 a Bra, sarà ospite la counselor empirico Giovanna Orlando per un incontro sul tema: “Obiettivi, sceglierli bene e perseguirli”. Un’occasione per conversare e, soprattutto, sperimentare sicurezza, fluidità, determinazione, che albergano in ogni persona. Ovviamente l’ingresso è gratuito.

L’Associazione Culturale Albedo si rivolge a tutti gli amanti della dolce vita artistica ed è nata con l’obiettivo di creare un punto di riferimento ed un’occasione di aggregazione in un mondo sempre più connesso digitalmente. Tutti gli eventi si propongono come un contenitore creativo, un crocevia di coinvolgenti attività istruttive e divulgative a formare una “rete culturale” di incontro e crescita nella quale condividere con il pubblico la cultura espressa a 360 gradi. È arrivato davvero il momento di lasciare l’iPhone in tasca.