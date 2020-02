Ceva si prepara per il suo carnevale: al via mercoledì 19 febbraio

"Siamo al nono anno dell’appuntamento con le tradizionali maschere cebane accompagnate dagli inseparabili “Amici della fisarmonica e non solo”, afferma Ezio Calvo promotore e referente dell’evento che prevede la partecipazione di un numeroso gruppo di amici sostenitori che si prestano a partecipare alla festa allo scopo di mantenere e tramandare le antiche radici di questa tradizione.

Il carnevale già in passato era considerato un momento di condivisione di gioia e di spensieratezza prima della quaresima,il periodo era inoltre anche il momento migliore per sposarsi e per organizzare cerimonie che comportassero festeggiamenti vari. Le feste già in passato terminavano col bruciare il fantoccio che rappresentava il carnevale (note da “Quaderni della regione Piemonte).

Il programma di mercoledì 19 Febbraio (giorno di mercato),prevede in mattinata la visita alle scuole primaria e dell’infanzia con al termine la passeggiata di Bosolin e Madlinin con la loro corte al completo in via Marenco e piazza del comune.

Il pomeriggio dopo l’incontro conviviale preparato da Luciana Calvo inizierà con la visita agli ospiti dell’Istituto Derossi e N.A.P.A concludendo la giornata alla “Bocciofila” con l’aperitivo di arrivederci al prossimo appuntamento.