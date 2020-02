Fossano: CINiAmo insieme contro il pregiudizio

Sono molte le reazioni e le iniziative di queste settimane, in Italia, al clima di intolleranza che ha colpito la comunità cinese e, in alcuni casi, persone di origini orientale in senso lato, per la paura della variante di coronavirus che si è sviluppata proprio in Cina e dicembre e che, a oggi, ha fatto registrare 910 vittime.

Anche nella nostra zona c’è stato almeno un episodio, con una giovane cinese fatta scendere da un autobus proprio per paura del contagio.

Per opporre una reazione anche simbolica ai fatti di cronaca Cantiere Civile ha pensato a “CINiAmo insieme”, una cena, momento conviviale per eccellenza, nel primo ristorante cinese di Fossano, la Spada di Drago.

Per gli organizzatori “si tratta di un gesto simbolico, forte e chiaro, per dimostrare che l’unico vero virus è l’ignoranza”.

L’appuntamento è per mercoledì 12 febbraio alle ore 19.30 al ristorante “La spada di Drago” in corso Emanuele Filiberto 36 a Fossano. Per prenotare è possibile chiamare il numero 342/0012525, per unirsi alla tavolata di Cantiere Civile o prenotare direttamente al ristorante il proprio tavolo ai numeri 017261583 o 3467976966.