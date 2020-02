Fossano: torna l’appuntamento domenicale con la musica della Fondazione Fossano Musica

La musica scaccia l’odio da coloro che sono senza amore. Dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono.

PABLO CASALS

Torna a Fossano l’appuntamento con Domenica Musica, stagione concertistica della Fondazione Fossano Musica che vede in scena artisti di fama nazionale ed internazionale. Saranno 6 gli appuntamenti di questa 3° edizione della rassegna musicale e, come di consueto, la scelta artistica saprà appassionare ed emozionare il pubblico.

La kermesse prenderà il via domenica 16 febbraio alle ore 17 nella chiesa dei Battuti Bianchi con “Che faccia fare”, musica e parole sul senso della guerra e dei suoi effetti sull’uomo con Enzo Fornione e Mario Bois. I biglietti, al costo di 5 Euro, sono acquistabili sul sito www.fondazionefossanomusica.it.

La rappresentazione omaggia il testo letterario di Lella Costa con un percorso sulle pagine scritte dall’autrice/attrice, in un confronto senza tempo fra le guerre di ieri e le guerre di oggi. Un excursus sulla generazione dell’odio, attraverso ritratti e piccoli quadri familiari, dai quali si evince come la guerra penetri profondamente nelle vite degli uomini. Dall’antica Grecia a Hiroshima, dalla preistoria alle mine antiuomo, la cruda verità per la quale “Homo homini lupus” (ogni uomo è lupo per un altro uomo) ha spesso trovato difficoltà ad essere smentita. Ed ecco che le parole di Lella Costa diventano una provocazione profonda per farci riflettere su quanto abbia mai avuto e abbia tanto più oggi senso fare la guerra. Le facce coinvolte in questa rappresentazione sono quelle di Mario Bois, attore e regista che interpreta il testo letterario in un’unione profonda con le musiche di Enzo Fornione che, con acuta sensibilità, è autore dei brani originali e inediti che intrecciano alle parole il senso di una ricerca di introspezione e di analisi personale sul problema delle relazioni interpersonali.

Domenica 23 febbraio alle ore 17 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Fossano andrà in scena la grande musica classica con il concerto dell’orchestra classica FFM diretta dal celebre Maestro Julius Kalmar con la partecipazione, in veste solista di Giulia Bulgarini. L’orchestra interpreterà “Egmont, Op. 84” di Ludwig Van Beethoven, “Concerto per flauto e orchestra n. 1 in Sol maggiore K 313” di Wolfgang Amadeus Mozart e “Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, Op. 55 (Eroica) di Ludwig Van Beethoven. L’ingresso al concerto è libero.

Domenica 15 marzo alle ore 17 nella Chiesa dei Battuti Bianchi di largo Camilla Bonardi andrà in scena “Terra e cielo”, una chitarra fra tradizione classica e sonorità contemporanee con musiche scritte e interpretate da Giorgio Signorile. I biglietti, al costo di 5 Euro, sono acquistabili sul sito www.fondazionefossanomusica.it

Domenica 05 aprile alle ore 17, nella chiesa dei Battuti Bianchi di largo Camilla Bonardi, ci sarà il sound hard bop dell’”Alberto Gurrisi 4tet” con Alberto Gurrisi (Hammond); Gianni Virone (sax tenore); Gianni Denitto (sax alto) e Alessandro Minetto batteria. I biglietti, al costo di 5 Euro, sono acquistabili sul sito www.fondazionefossanomusica.it.

Domenica 26 aprile alle ore 17 al teatro I Portici di via Roma 74 a Fossano “Lou Tapage canta De Andrè”, grande esibizione dedicata al compianto artista genovese portato in scena dagli occitani Lou Tapage, già vincitori del primo premio al concorso “Risonando de Andrè”. I biglietti, al costo di 10 Euro sono acquistabili al Teatro I Portici o collegandosi al sito www.i-portici.net.

Ultimo appuntamento domenica 24 maggio alle ore 17 nella chiesa dei Battuti Bianchi in largo Camilla Bonardi con “Footprints”, concerto di Francesco Bertone (basso e contrabbasso); Nitza Ritzo (voce); Fabio Gorlier (piano) e Paolo Franciscone (batteria). I biglietti sono acquistabili, al costo di 5 Euro, sul sito www.fondazionefossanomusica.it.

La stagione concertistica si arricchisce ulteriormente con un ulteriore appuntamento: il 29 febbraio e il 1 marzo alle ore 21 nella chiesa dei Battuti Bianchi si esibiranno i concorrenti di “Una vita da cantautore” e “Una vita da cantautore OFF” fino a culminare, domenica 1 marzo con la finale e la proclamazione del vincitore selezionato dalla giuria composta da Antonio Galbiati, Erik Bosio, Mario Piccioni e Chiara Rosso.