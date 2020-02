Grande attesa a Limone Piemonte per il concerto gratuito di Antonio Sorgentone, vincitore di “Italia's Got Talent”

Classe 1983, Antonio Sorgentone è un musicista e cantante abruzzese. Nato da una famiglia di strumentisti, inizia da subito ad appassionarsi al mondo della musica. A 10 anni comincia a suonare il pianoforte e da quel momento la musica non lo abbandonerà più. Antonio Sorgentone diventa pianista e cantante, mostrando una predilezione per generi musicali specifici, quali il boogie woogie, il rock anni ‘50, brani swing originali e di repertorio classico come i grandi successi di Renato Carosone o Fred Buscaglione.

La peculiarità di Antonio Sorgentone è il mix tra carisma e bravura tecnica, che lo rendono unico nel suo genere e molto apprezzato dal pubblico. Prima di arrivare al successo e alla più ampia visibilità con il Italia’s Got Talent, il musicista abruzzese si esibisce in molti concerti e piazze italiane e internazionali. Nel 2019 arriva la vittoria della decima edizione di Italia’ Got Talent.

Venerdì prossimo grande concerto in quota con il pianista acrobata che ha convinto tutti all'ultima edizione del talent.

L'appuntamento è previsto per venerdì pomeriggio allo Chalet Morel 1586 nel giorno di San Valentino. Fino alle ore 18:00 la seggiovia e le piste saranno aperte. Per confermare la presenza occorre inviare un whatsapp al numero +39 349 303 1810.